Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Policisté a civilní zaměstnanci z Moravskoslezského kraje darovali tu nejcennější tekutinu, kterou v těle mají, a tou je krev

MS Kraj - "Daruj krev = zachraň život"

Každý den v rámci svého povolání dáváme veřejnosti jednoznačně najevo, že jsme tu pro ni. Slova „pomáhat a chránit“ nepoužíváme zbytečně. Informace o nedostatku krve v krevních centrech v našich srdcích nezůstala lhostejná. Proto se nejen policisté, ale i civilní zaměstnanci z Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje semkli a dobrovolně darovali nejenom krev, ale také krevní plazmu či krevní destičky. Uvědomujeme si, že krev je nejcennější tekutina, kterou máme, a proto jsme se rozhodli vyjádřit ochotu a pomoci tímto způsobem zachránit nejeden lidský život.

Dalším významným datem, kdy jsme se společně zapojili již po sedmé do kampaně „Daruj krev = zachraň život“, bylo pondělí 18. listopadu 2024. Znovu jsme mohli vyjádřit, že tu jsme pro veřejnost i touto formou. V Krevním centru ve Fakultní nemocnici Ostrava se sešlo okolo sedmi desítek kolegyň a kolegů, a to nejen z řad letitých dárců. Zhruba dvacet pět z nich byli prvodárci. Mezi letitými dárci byli i ti, kteří mají přes 100 či 200 odběrů. To však není vše. Policista Michal z obvodního oddělení Ostrava-Zábřeh, kterému je 25 let, nejenom že od svých 18 let daruje krev, ale v minulém roce také vyšel v registru kostní dřeně jako vhodný dárce, a proto nezaváhal ani na chvilku, a i tuto daroval.

V krevním centru nás čekal velice příjemný personál. Z úst paní Zuzany Jurčekové, která se za krevní centrum spolupodílela na organizaci, policisté slyšeli poděkování, ke kterému se přidal také MUDr. Martin Kořístka, zástupce primáře KC. Ten zdůraznil, jak si každého z nás váží, a že dnes děláme něco, co doslova zachraňuje lidské životy. Příjemným zpestřením, které na policisty a ostatní dárce čekalo, byla možnost měření BMI indexu a malé dárečky či informace obdrželi také od zástupců Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra.

Nejmladší dárci, kteří se připojili do naší kampaně, však nebyli policisté, ale opět mezi nás přišel syn našeho policisty, který tentokrát s sebou vzal i tři kamarády, studenty. Jsme rádi, že jsme mohli být mladíkům vzorem, společně jsme podpořili prospěšnou věc a pomohli zachránit nejeden lidský život. Budeme se těšit na další společnou akci a vy se k nám přidejte.

dne 20. listopadu 2024

por. Bc. Eva Michalíková

