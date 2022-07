Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté pomohli zachránit další lidský život

KRAJ/FRÝDLANTSKO - Frýdlantští policisté za využití automatizovaného externího defibrilátoru dopomohli k záchraně lidského života.

Ve čtvrtek 14. července, krátce po půl šesté odpoledne, zasahovali policisté z obvodního oddělení ve Frýdlantu u resuscitace zdravotně indisponovaného muže.

Bezprostředně po oznámení na linku 158 vyslal důstojník Integrovaného operačního střediska v Liberci policejní hlídku do obce Kunratice u Frýdlantu. U rodinného domu v centru obce zkolaboval 74 letý muž. Aktuální zdravotní stav bezvládně ležícího seniora nevěstil nic dobrého. Rodinní příslušníci indisponovaného muže okamžitě začali s úkony první pomoci, které prová děli až do bleskového příjezdu policistů. Praporčík Vít Velzel spolu se svým kolegou podpraporčíkem Michalem Stýbalem si ihned po příjezdu na místo události převzali pacienta do péče. Jeden ze zasahujících policistů nahmatal u pacienta velmi nízký tep, zkontroloval ústa, zda-li se v nich nenachází cizí těleso a začal s nepřímou masáží srdce. Druhý z pohotových srážců zákona připravil automatizovaný externí defibrilátor a uvedl jej do provozu. Přístroj vyhodnotil vhodné podmínky pro výboj. Praporčík Velzel upustil od nepřímé masáže srdce a jeho kolega použil AED. Hned první výboj byl úspěšný a policisté pokračovali v další nepřímé masáži srdce a kontrolovali zdravotní stav seniora až do okamžiku příjezdu zdravotníků. Ti si zraněného muže okamžitě převzali do péče a prováděli u něho další ze život zachraňujících úkonů. Stabilizovaný muž byl následně leteckou zdravotnickou záchrannou službou přepraven do nemocničního zařízení.

Rychlá a pohotová reakce nejen rodinných příslušníků, ale i obou zkušených policistů a zdravotníků, přispěla k záchraně lidského života. Nezbývá tedy než poděkovat všem, kteří o seniorův život úspěšně bojovali. Děkujeme!



Od počátku letošního roku byly policejní hlídky Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, vybavené automatizovanými externími defibrilátory AED, vyslány již ke 108 případům. Ve 14 z nich se úspěšně podílely na bezprostřední záchraně lidských životů.

21. července 2022

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

Odkazy do noveho okna 1 Detailní náhled

vytisknout e-mailem