Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policista zavítal mezi děti z nepoměřické školky

Kutnohorsko - Děti měly z návštěvy velikou radost a už nyní se těší na další setkání.

V úterý 21. listopadu 2023 kutnohorský dopravní policista zavítal opět mezi děti v MŠ Nepoměřice. Probíral s nimi bezpečnost silničního provozu, další nástrahy a nebezpečí, které na ně mohou číhat. A také hlavně způsob, jak v krizových situacích reagovat.

Poskytl jim mnoho cenných a praktických rad, jak se chovat, aby se samy co nejvíce chránily a dokázaly se samy správně rozhodnout o tom, co udělat ve chvílích, kdy jsou u hrozícího nebezpečí - injekční stříkačka na pískovišti, jízda na kole, chůze přes přechod, evakuace budov v případě hrozícího nebezpečí, osob které chtějí dítě unést. Upozornil je, co je pro jejich bezpečí dobré a hlavě účinné.

Vše se převedlo do praxe, kdy procházkou po vesnici názorně děti předvedly, co si zapamatovaly.

pprap. Lukáš Krupička

Upravila:

por. Mgr. Vendulka Marečková

ÚO PČR Kutná Hora

23. listopadu 2023

