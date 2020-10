Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policista zakročoval ve svém volnu

MOSTECKO - Reagoval na volání "Chyťte zloděje" v obchodním centru; V supermarketu ukradl čokolády, venku nechal psa, když utekl.

Včera krátce po poledni mělo dojít v mosteckém obchodním domě k odcizení peněz v jedné z prodejen. V tu dobu se v centru nacházel i policista z mostecké policie, který zrovna nebyl ve službě. Když byl ve volném prostoru objektu mimo obchody, uslyšel volání o pomoc. Při tom zjistil, že vestibulem běží mladý muž a za ním pracovník ostrahy obchodního centra a také dvě ženy, které volaly o pomoc. Policista okamžitě zareagoval. Z druhé strany nadběhl utíkajícímu muži a před vstupním vchodem spolu s ostrahou muže dostihl. Ten se však bránil zadržení a snažil se z místa utéct. Policista ho vyzval, aby zanechal protiprávního jednání, na což neznámý nedbal a stále kladl aktivní odpor. Proto proti němu policista použil donucovací prostředky. Poté, co byl podezřelý zpacifikován, byl předán přivolané policejní hlídce. Nejde o ojedinělý případ, kdy muži zákona zakročili proti osobám, které páchaly protiprávní jednání, mimo pracovní dobu. Ví, že rychlý zákrok je důležitý k objasnění činu. A včera byl jeden takový policista ve správnou dobu na správném místě.

V supermarketu odcizil cukrovinky, utekl a nechal tam psa

Litvínovští policisté ve spolupráci se strážníky odhalili totožnost muže, který měl v jednom litvínovském supermarketu odcizit čokoládové bonbony za více než jeden tisíc korun. Ty si měl muž krýt do svého batohu a poté prošel přes pokladny, aniž by za zboží zaplatil. Krádež neunikla pozornosti místní ostrahy, která muže oslovila. Ten se dal ihned na útěk. Před prodejnou však zanechal psa, který tam zůstal několik hodin, a na upozornění pracovníků prodejny ho strážníci převezli do útulku, kam si pro něj podezřelý přišel. Vyšetřovatel 36letého muže z Litvínova obvinil ze zločinu krádeže, neboť ho spáchal v době vyhlášeného nouzového stavu. Nekradl poprvé, již v minulosti byl potrestán nepodmíněným trestem. Za krádež v obchodě mu nyní hrozí s ohledem na dobu spáchání trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.

