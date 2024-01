Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policista zachraňoval život ve svém volnu

KUTNOHORSKO - Po hokejovém zápase zkolaboval jeden z hráčů.

Byl to den jako každý jiný, kdy měl policista z Obvodního oddělení Čáslav osobní volno a vyrazil si s přáteli zahrát hokej, amatérské utkání mužů z obce Tupadly a Vrdy. Po hokejovém zápase 8. prosince 2023 se nprap. Václav Průcha odešel osprchovat a záhy uslyšel volání ostatních spoluhráčů o pomoc. Ti na něj volali, protože jeden ze spoluhráčů, 52letý muž, náhle zkolaboval.

Když policista doběhl ke svému kamarádovi, uviděl, že leží na zemi v bezvědomí a občas lape po dechu. S ostatními spoluhráči svlékl muže z hokejové výstroje a okamžitě zavolali na linku 155. Po sundání výstroje začal policista Václav Průcha ihned provádět srdeční masáž a uvědomil si, že na zimním stadionu je defibriltor, proto požádal jednoho ze spoluhráčů, aby pro něj doběhnul. Po jeho donesení policista zkušeně defibrilátor přiložil a mezi jednotlyvými výboji pokračoval v masáži srdce spolu s dalším kamrádem, a to až do příjezdu ZZS, která si muže převzala do péče. Po stabilizování ze strany lékaře byl 52letý muž převezen do nemocnice, kde musel podstopupit okamžitou operaci, protože prodělal těžký infarkt. Bez okamžité pomoci spoluhráče a zároveň policisty v jedné osobě nprap. Václava Průchy by celá událost neměla šťastný konec.

Policista kamarádovi zajisté zachránil život. Ten mu po zotavení přišel osobně poděkovat na policejní služebnu. U kolegy nprap. Václava Průchy se jedná již o 7 záchranu lidského života.

por. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

4. ledna 2024

Odkazy do noveho okna nprap. Václav Průcha Detailní náhled

vytisknout e-mailem