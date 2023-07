Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Policista zachránil život jinému muži

SOKOLOVSKO – Přelezl balkón v osmém patře.

V sobotu kolem čtvrté hodiny ranní bylo oznámeno na tísňovou linku 158, že v Chodově hoří jeden z bytů ve třináctipatrovém domě. Na místo se ihned vydalo několik policejních hlídek.

Mezi prvními na místě byla policejní hlídka z obvodního oddělení Chodov ve složení prap. Rudolf Schmelzer a nstržm. Martin Kasa. Po příjezdu si policisté všimli vycházejícího kouře z bytu v osmém patře, a proto se ihned vydali dovnitř panelového domu.

„Ihned po příjezdu jsme vyběhli do osmého nadzemního podlaží společně s dalšími kolegy pprap. Macákem a pprap. Bednářem, kde jsme ucítili silný zápach kouře z jedné bytové jednotky. Bouchali jsme na dveře, ale nikdo nám neotevřel. Následně nás jeden z obyvatel domu pustil do svého vedlejšího bytu. Za pomoci kolegy pprap. Bednáře jsem přelezl na balkón bytu, kde hořelo. Díky otevřeným balkónovým dveřím jsem se dostal do vnitřních prostor bytu, který byl silně zakouřen. Nejdříve jsem šel probudit spícího muže a následně jsem otevřel vstupní dveře. Strážník městské policie poté dvaatřicetiletého muže odvedl z bytu a já jsem hasil požár.“

Policista společně se strážníkem byli následně převezeni Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice na ošetření, a to z důvodu intoxikace kouřem.

Policisté ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje následně z domu evakuovali několik desítek osob, přičemž nedošlo k žádnému dalšímu zranění.

Chodovští policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro přečin obecného ohrožení z nedbalosti a případem se i nadále zabývají.

nprap. Jan Bílek

17.7.2023

Odkazy do noveho okna prap. Rudolf Schmelzer Detailní náhled

vytisknout e-mailem