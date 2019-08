Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Policista vytáhl dítě z uzamčeného vozidla

SOKOLOVSKO – Chlapci byly tři roky.

V neděli 11. srpna 2019 v odpoledních hodinách přijali policisté z obvodního oddělení v Habartově informaci od Hasičského záchranného sboru, že rodiče nechali nedopatřením klíče od svého vozidla v autě, kde si s nimi hrál jejich tříletý syn a následně se v horkem rozpáleném vozidle zamkl. Na parkoviště v Habartově vyrazila ihned policejní hlídka. Po příjezdu na místo policista prap. Pavel Kohoutek neváhal a co nejopatrněji rozbil zadní okénko osobního motorového vozidla značky BMW. Následně chlapce z vozidla bezpečně vytáhl. Ihned poté dítěti hasiči, kteří byli již také na místě, poskytli vodu. Do příjezdu Zdravotnické záchranné služby byl chlapec ochlazován studenou vodou. Poté byl spolu s jeho matkou převezen do nemocnice k vyšetření. Chlapec ve vozidle nebyl naštěstí uzavřený příliš dlouho a tedy neutrpěl žádná vážná poranění. Díky rychlému přivolání pomoci a zásahu policisty skončila celá událost se šťastným koncem.

nprap. Mgr. Soňa Podlahová

15. 8. 2019

vytisknout e-mailem