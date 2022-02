Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policista ve svém volnu spatřil recidivistu „majetkáře“, kterého pak se svými kolegy zadržel

KOLÍNSKO – Po procesních úkonech putoval do vazební věznice.

Kolínští policisté měli v hledáčku pachatele majetkové trestné činnosti, který škodil v Kolíně během ledna a začátku února letošního roku. Dopaden byl ale díky policistovi, který ho ve svém volnu spatřil v areálu Vodního světa a zavolal na pomoc své kolegy z oddělení hlídkové služby.

Než došlo k samotnému zadržení muže, předcházela tomu „honička“. Podezřelý, jakmile spatřil policejní hlídku, ihned se dal na útěk celým areálem. Policisté jej během pronásledování vyzývali k zastavení, avšak ten na to nereagoval a prchal dál. Po krátké chvíli ho ale doběhl policista ve volnu, který ho strhl na zem a jeho kolegové ho spoutali.

Pětadvacetiletému recidivistovi, který má v rejstříku trestu několik záznamů, kolínští policisté sdělili podezření ze spáchání tří trestných činů, a to krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Těch se dopustil tím, že celkem v šesti případech, od počátku ledna do 3. února, se vloupal do několika objektů v Kolíně, čímž způsobil celkovou škodu jak na odcizení, tak i na poškození, ve výši přesahující 30 tisíc korun.

S vloupáním a s ním spojenými krádežemi začal ve sběrném dvoře 6. ledna, kdy poté od 23. ledna, vesměs obden, se vloupal do zahradního domku, do vozidla na soukromém pozemku, do bytového domu, poté opět do sběrného dvora, a nakonec do rodinného domu.

Všech těchto šesti skutků v blízké časové souvislosti se dopustil i přesto, že byl v posledních třech letech za stejnou trestnou činnost odsouzen. Nicméně za majetkovou trestnou činnost byl odsouzen již čtyřikrát.

Za trestné činy krádež, porušování domovní svobody a poškození cizí věci hrozí 25letému recidivistovi až tři roky odnětím svobody. Na výši trestu si nyní vyčkává ve vazební věznici.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

11. února 2022



