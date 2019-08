Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Policista ve svém volnu odhalil zloděje elektrokola

ZLÍNSKO: Recidivista krade i v důchodu.

Zlínští policisté přijali poslední červencový den oznámení o krádeži elektrokola v hodnotě vyšší než pět tisíc korun, které měla jeho majitelka zaparkované a přivázané lankovým zámkem u administrativní budovy v centru Zlína. Jízdní kolo zmizelo během pracovní doby.

Policista sloužící v Napajedlech přišel pár dní nato do služby, kde se seznámil s děním v uplynulých dnech. Mimo jiné si důkladně si prohlédl odcizené elektrokolo. Ráno po službě odjel svým vozidlem do Kroměříže. V centru města si všiml staršího muže, který jel na kole velmi podobném tomu odcizenému. Nezaváhal, vozidlo otočil a vydal se za mužem. Zanedlouho ho dostihl. Zastavil, představil se a zeptal, čí je to kolo. Senior nejprve tvrdil, že ho dostal, ale po chvíli se přiznal, že ho před pár dny ukradl ve Zlíně. U sebe měl dokonce i pákové kleště, kterými přestřihl zámek.

Policista přivolal své kolegy z Kroměříže, kteří muže vyslechli. Vyšlo najevo, že se jedná o nenapravitelného, dvacetkrát trestaného recidivistu, který se před rokem vrátil z posledního výkonu trestu. Krást nepřestal, přestože je mu již šedesát devět let. Nyní mu hrozí další trest odnětí svobody, tentokrát až na tři roky.

Kleště policisté zajistili pro potřeby trestního řízení, jízdní kolo vrátili šťastné majitelce.

9. srpna 2019, por. Bc. Monika Kozumplíková

