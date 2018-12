Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Policista v civilu zachraňoval muže

KARLOVARSKO – Neváhal, rozbil okno a muži poskytl první pomoc.

Stejně jako několikrát předtím, tak i v úterý 18. prosince šel ve večerních hodinách praporčík Martin Benda (na snímku) v době svého volna vyzvednout přítelkyni do jejího zaměstnání. Tentokrát ovšem k vozidlu, ve kterém třiatřicetiletý policista čekal, přiběhla jeho přítelkyně v dost rozrušeném stavu. „Nejdříve jsem nevěděl, co se děje, ale pak mi přítelkyně řekla, že v příbytku, který se nachází v areálu jejího zaměstnání, leží na zemi muž a nehýbe se,“ uvedl policista sloužící na obvodním oddělení Karlovy Vary - Rybáře. Ten na to okamžitě zareagoval a za mužem se vydal. „Přes okno jsem viděl, že muž leží na zemi a vůbec se nehýbe. Na sobě měl nějaké deky a přes obličej polštář. Dveře do jeho příbytku byly uzamčené zevnitř, takže jsem zkoušel alespoň bouchat na okno, abych viděl, jestli na to bude reagovat,“ dodal.

Mezitím Martin Benda volal na policejní tísňovou linku. „Kolega u telefonu mi sdělil, že na místo už jedou další policisté, záchranka a také hasiči, kteří uzamčené dveře otevřou,“ doplnil Benda, který u policie pracuje už téměř deset let a za tu dobu se s podobnými případy už setkal. Na místě usoudil, že při záchraně života je každá minuta cenná a rozhodl se do příbytku dostat sám. „Zaměstnancům firmy se podařilo sehnat náhradní klíč, ale protože z druhé strany zámku byl také klíč, tak jsme dveře otevřít nedokázali. Přes okno jsem viděl, že muž začal cukat nohama, jako by měl nějaký záchvat. Tak jsem na nic už nečekal, popadl jsem venkovní popelník, který byl zrovna po ruce, a tím jsem rozbil okno do příbytku. Poté jsem si okno otevřel a dostal se k ležícímu muži,“ pokračoval.

V tu dobu už s ním byl další muž, který se v areálu nacházel a kterého policista v civilu požádal o pomoc. „Ležící muž na nic nereagoval a vůbec nespolupracoval. Poskytl jsem mu první pomoc a poté jsem ho společně s mužem, který mi jako jediný pomohl, zvedl na postel, kde jsme ho přikryli dekou a čekali na příjezd lékaře,“ dodal policista, podle kterého zdravotníci dorazili během chvilky a následně si muže přebrali a odvezli do nemocnice.

Martin Benda tak i v civilu předvedl velice dobrou práci a hlavně bleskovou reakci. „Chápu, že pro lidi může být podobná situace psychicky hodně náročná, protože se s tím běžně nesetkávají. Já jako policista jsem se s tímto už několikrát setkal a ještě nejspíše několikrát setkám, takže už vím, jak mám reagovat a co mám dělat. To je velká výhoda našeho zaměstnání, protože podobné krizové situace dokážeme zvládat,“ doplnil policista Martin Benda.

prap. Jakub Kopřiva

21. 12. 2018

