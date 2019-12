Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Policista roku 2019 v Jihomoravském kraji

Slavnostní chvíle vyvrcholí v Katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově charitativním koncertem.

Titul policisty roku za rok 2019 převzal dnes z rukou brigádního generála Leoše Tržila prap. Jaroslav Prečan z oddělení služební kynologie v Břeclavi. Kromě toho, že se aktivně podílí na zavádění systému plošného vyhledávání pohřešovaných osob, letos se svým čtyřnohým parťákem Majkem vyhledal dvouleté dítě, které zmizelo své matce z pískoviště na Hodonínsku. To našel v bytovém domě za v tu dobu už zamčenými dveřmi. Činem roku se stala záchrana života zavaleného dělníka. Člen hlídky z mikulovského obvodního oddělení nstržm. Bedřich Drtílek resuscitoval muže až do příjezdu zdravotnické záchranné služby. Lékařům se ho nakonec povedlo zachránit. Bez kvalitního poskytnutí první pomoci by měl zraněný pramalou šanci na přežití. Velitelem roku se stal vedoucí OOP Brno-střed npor. Marian Karas.

Nejlepším sportovcem Sportovního klubu policie Kometa Brno se stal devatenáctiletý Ondřej Surkoš, který je už ve svém věku členem reprezentačního "áčka".

Slavnostní chvíle si pak nejen policisté užili také v podvečer v Katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově. Součástí tradičního Adventního koncertu Hudby Hradní stráže a Policie České republiky je tradiční charitativní sbírka dárků pro děti z Kliniky dětské onkologie a kliniky dětské neurologie brněnské fakultní nemocnice. Zbývající dárky pak najdou děti z dětského domova v Tišnově pod vánočním stromkem.

mjr. Pavel Šváb, 18.12. 2019

