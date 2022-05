Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Policista přispěl k záchraně života ženy

JIHLAVSKO: Krajský policejní ředitel poděkoval policistovi za projevení osobní statečnosti

Skleněnou plaketou Krajského ředitelství policie kraje Vysočina ocenil ve středu 4. května ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek pprap. Jana Zimolu, inspektora obvodního oddělení Jihlava. Společně s ředitelem územního odboru Jihlava plk. Ing. Martinem Kratochvílem mu krajský policejní ředitel poděkoval za projevení osobní statečnosti a duchapřítomnosti při záchraně života ženy, která upadla před jihlavskou nemocnicí do bezvědomí.

Poděkování policistovi za záchranu ženy adresoval krajskému policejnímu řediteli ženin manžel, který popsal, co se v ten den stalo. „Ve čtvrtek 20. ledna ráno jsem vycházel se svou paní z jihlavské nemocnice. Má žena náhle upadla na zem, udeřila se do hlavy a padla do krátkého bezvědomí. Kolem procházeli dva muži, kteří okamžitě přispěchali na pomoc a moji ženu zachránili. Jeden z mladíků během ošetřování ze strany zdravotníků odešel, tomu jsem bohužel nestihl poděkovat. Druhý mladík pomáhal na místě lékařům po celou dobu, co pečovali o moji manželku. Když si manželku převzali do péče lékaři, tak mi ještě popřál, aby byla moje paní v pořádku. Zeptal jsem se na jeho jméno. Říkal mi, že pracuje u Policie České republiky, jeho manželka v nemocnici, proto neváhal s pomocí,“ napsal muž v děkovném dopise s prosbou, aby policejní ředitel policistovi poděkoval za jeho přístup a ochotu. „Byl bych rád, abyste mladíka dohledali a ještě jednou mu i za mě poděkovali. Jsem velice rád, že i dnešní doba má slušné mladé lidi, kteří lidem pomáhají,“ uzavírá svůj dopis manžel zachráněné ženy.

Policista prap. Jan Zimola byl začátkem února odvelený na zahraniční policejní misi do společných hlídek do Maďarska, proto ocenění za svůj hrdinský čin převzal až nyní. „Podobné příběhy mě vždy utvrzují v tom, že v rámci našeho krajského ředitelství pracují policisté, kterým není lhostejné, co se kolem nich děje. Jsem rád, že mohu těmto lidem osobně poděkovat za jejich odvahu a duchapřítomnost, protože tito kolegové dělají policejnímu sboru dobré jméno,“ uvedl krajský policejní ředitel brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

4. května 2022

