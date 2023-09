Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Policista odvrátil hrozící karambol na dálnici

Pardubický kraj - Dálniční policisté zachránili zmateného srnce, který jednomu z nich během odchytu probodnul ruku svým parožím.

Velmi kuriózní zákrok mají za sebou policisté z Dálničního oddělení Městec. Vše začalo kontrolou vozidla na dálnici D35 u obce Ostrov, které stálo v odstavném pruhu na varovných světlech. Ve chvíli, kdy policisté tuto situaci vyřešili, obrátil se na ně pracovník z nedaleké stavby u dálnice s tím, že za ochranným oplocením pobíhá zmatený srnec a hrozí jeho vběhnutí na dálnici.

Policisté srnce skučně našli. Nejprve se ho nažili zahnat směrem k otevřené brance, což se jim také dařilo. Vystresované zvíře ale ve velké rychlosti netrefilo otvor a odrazilo se od kovové konstrukce, což ho ještě více dezorientovalo. Srnec se poté rozběhnul proti jednomu z policistů a těsně před ním vyskočil směrem k dálnici. V té chvíli ho policista zachytil a stáhnul k zemi. Společně ale dopadli tak nešťastně, že se policistovi zabodnul do paže srncův paroh. I přesto ale vzal zvíře do náruče a odnesl ho do bezpečného prostoru.

Krvácející ránu policisté ještě na místě ošetřili a okamžitě vyjeli k další nahlášené události. Až po jejím vyřešení policista odjel do nemocnice, odkud se vrátil s několika stehy a doživotní vzpomínkou.

Závěrem je nutno dodat, že policista nezachránil pouze srnce, ale velmi pravděpodobně ušetřil řidiče na dálnici před velmi nepříjemným zážitkem, který při špatné reakci mohl skončit neštěstím.

6. září 2023

por. Mgr. Iveta Kopecká

tisková mluvčí Policie ČR Pardubického kraje

