Policista „nikdy“ nespí

BRNO: Zloděj měl smůlu, byl ve špatnou chvíli na špatném místě.

Špatný nápad dostal dnes nad ránem zloděj v ulici Bellově. Vzal kousek dlažby a rozbil okno zaparkovaného osobního vozidla. Vlezl do auta a odcizil akumulátorový kompresor. To ovšem netušil, že jeho počínání z okna domu zaregistroval policista. Ten byť mimo službu ihned vyběhl ven, aby zloděje zadržel. Muž se ovšem před policistou dal na útěk a nereagoval ani na opakované výzvy. Po krátké honičce policista užil donucovací prostředek hrozbu namířenou střelnou zbraní a pomocí hmatů a chvatů výtečníka zpacifikoval. Následně vyšlo najevo, že se jedná o známého recidivistu. Při dechové zkoušce nadýchal téměř jedno promile alkoholu, a tak putoval rovnou do policejní cely. Odcizený kompresor v hodnotě dva a půl tisíce korun při útěku odhodil, ovšem majiteli vozidla způsobil další škodu rozbitím okna sedm tisíc korun. Podezřelý se bude zodpovídat z krádeže a hrozí mu až tříleté vězení.

por. Andrea Cejnková, 31. července 2023

