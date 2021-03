Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Policie v projektu "First responder"

KRAJ - Policisté pomáhají při záchraně životů v roli tzv. First responderů.

Policisté v Královéhradeckém kraji jsou již od roku 2015 postupně vybavováni AED - Automatizovanými externími defibrilátory a školeni v projektu First responder.

Pojem “First responder” obecně označuje člověka (případně složku), který je schopen realizovat rychlý zásah u člověka v přímém ohrožení života dříve, než se na místo reálně může dostat výjezdová skupina Zdravotnické záchranné služby. Hovoříme tak o plánované první pomoci na vyžádání.

Školení pro policisty technicky a personálně zabezpečují lektoři vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Policisté na něm získávají jak teoretické, tak zejména praktické znalosti a dovednosti v poskytování neodkladné resuscitace při podezření na náhlou zástavu krevního oběhu (srdeční zástavu) s využitím AED. Rychlost a její správné provádění může mít rozhodující vliv na přežití postiženého, pokud možno bez trvalých následků. Zejména v případech, kdy stav postiženého vyžaduje urgentní léčebný elektrický výboj (defibrilaci), tedy použití AED. Ten sám analyzuje křivku EKG a prostřednictvím hlasových a písemných pokynů v českém jazyce vede policisty k bezpečnému podání výboje.



V současné době je více než 20 kusů přístrojů AED rozmístěno v rámci celého Královéhradeckého kraje ve výjezdových policejních vozidlech na vybraných útvarech. Přístroje AED byly pořízeny z prostředků Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a projektů Evropské unie.



A jak to vlastně funguje?

Pokud operátor Krajského zdravotnického operačního střediska přijme telefonické oznámení a vyhodnotí, že se jedná o náhlou zástavu krevního oběhu a policisté by vzhledem k místu mohli být na místě dříve, zapíše událost do systému, který automaticky odešle žádost s místem vyžádání na Integrované operační středisko Krajského ředitelství policie, kde operační důstojník tuto žádost přes systém policie přepošle obratem policejní hlídce, která je nejblíže a disponuje AED. Pokud jsou skutečně policisté na místě první, zahájí neodkladnou resuscitaci s využitím AED. V té pokračují do doby příjezdu posádky Zdravotnické záchranné služby. O dalším postupu poté dále rozhoduje lékař nebo záchranář na místě.



Cílem celého algoritmu postupu je zvýšit u takto postiženého člověka jeho šanci na přežití, pokud možno s co nejmenšími následky.



Za rok 2019 došlo ze strany Zdravotnické záchranné služby k aktivaci policistů jako First responderů v celkem 113 případech. Z toho v 42 případech byli policisté na místě jako první a zahájili neodkladnou resuscitaci s využitím AED.



Za rok 2020 došlo ze strany Zdravotnické záchranné služby k aktivaci policistů jako First responderů v celkem 103 v případech. Z toho v 37 případech byli policisté na místě jako první a zahájili neodkladnou resuscitaci a využitím AED.

Policistky a policisté jsou v těchto situacích vystaveni obrovskému psychickému vypětí. V případě, že policista je u pacienta dříve než zdravotník, bere na sebe do příjezdu záchranáře odpovědnost za resuscitaci člověka. Přestože jsou policisté průběžně školeni, jakékoliv i sebelepší školení cílené na záchranu života v rovině teorie nedokáže simulovat tutéž situaci, jaká nastává při ostrém zásahu v praxi.

I v letošním roce se už policisté podíleli v několika případech na záchraně lidských životů za použití AED. Níže jsou medializované příběhy, přičemž u některých je k dispozici fotodokumentace či video ze zásahu:

Policisté zachránili cyklistovi život: https://www.policie.cz/clanek/aktualizace-policiste-zachranili-cyklistovi-zivot-537974.aspx

Přivolaná policejní hlídka pomohla zachránit život: https://www.policie.cz/clanek/privolana-policejni-hlidka-pomohla-zachranit-zivot.aspx

Policista pomohl zachránit lidský život: https://www.policie.cz/clanek/policista-pomohl-zachranit-lidsky-zivot.aspx

Policisté jako First responders v prvních hodinách nového roku: https://www.policie.cz/clanek/prvni-letosni-zachrana-zivota-na-kralovehradecku.aspx

V den svých narozenin se znovu narodila: https://www.policie.cz/clanek/krajska-reditelstvi-policie-kralovehradecky-kraj-zpravodajstvi-v-den-svych-narozenin-se-znovu-narodila.aspx

Policisté pomohli zachránit lidský život: https://www.policie.cz/clanek/krajska-reditelstvi-policie-kralovehradecky-kraj-zpravodajstvi-policiste-pomohli-zachranit-lidsky-zivot.aspx

por. PhDr. Jaroslav Matoušek

12. 03. 2020; 10:00

Video zachycuje událost z 8.3.2021 z Častolovic - text je k dispozici zde: https://www.policie.cz/clanek/krajska-reditelstvi-policie-kralovehradecky-kraj-zpravodajstvi-policiste-pomohli-zachranit-lidsky-zivot.aspx

Odkazy do noveho okna 2 Policie First responder1. Detailní náhled 3 Policie First responder2. Detailní náhled

vytisknout e-mailem