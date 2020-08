Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Policie se nezúčastní akce "Bezpečné nábřeží" dne 2.9.2020

KRAJ - Rozhodnutí je učiněno s ohledem na aktuální vývoj situace.

S ohledem na aktuální vývoj situace související s koronavirovou infekcí a na platná vydaná opatření se nebude Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje účastnit celodenní plánované akce Bezpečné nábřeží dne 2. 9. 2020, na níž se prezentují jednotlivé složky IZS, neboť jde o prezentační akci s vysokou mírou koncentrace veřejnosti a kontaktu s ní.

"Velice mne neúčast Policie ČR jako jedné ze základních složek IZS mrzí, neboť jde o akci mimořádného charakteru, na níž složky mohou formou dynamických či statických ukázek předvést svůj um a dovednosti. Nemohu však připustit, že by se policisté a občanští zaměstnanci zapojením do této akce vystavili jakémukoliv riziku, které by v důsledku mohlo ovlivnit či negativně zasáhnout do výkonu služby, který musí zůstat zajištěn. Rozhodnutí se v žádném případě nedotýká výkonu služby ani narušení akceschopnosti sboru, což v praxi znamená, že Policie ČR bude v celém Královéhradeckém kraji ve stejné míře i nadále dohlížet na dodržování veřejného pořádku a na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Toto rozhodnutí činím v dostatečném předstihu v rámci příprav, s vědomím plné odpovědnosti a s cílem prioritně ochránit policistky a policisty spolu s občanskými zaměstnanci a maximálně eliminovat související riziko. O účasti Policie ČR na dalších prezentačních akcích v Královéhradeckém kraji bude rozhodnuto individuálně, a to s přihlédnutím k možným rizikům, povaze akce a k aktuálně vydávaným nařízením," oznámil brig. gen. Ing. Petr Petřík, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

mjr. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

26.8.2020

