Policie pátrá po muži, který nenastoupil do výkonu trestu odnětí svobody

PLZEŇSKO – Kriminalisté pátrají po muži, na kterého vydal soud příkaz k dodání do výkonu trestu. Hledaný muž si je vědom svého nástupu do výkonu trestu, a proto se skrývá.

Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Plzeň-venkov vyhlásili celostátní pátrání po 52letém muži, na kterého vydal Okresní soud Plzeň město příkaz k dodání do výkonu trestu z důvodu spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Šeřením bylo zjištěno, že hledaný muž si převzal výzvu k nástupu do výkonu trestu odnětí svobody a kontaktu s policií a nástupu do výkonu trestu se vyhýbá.

Hledaný muž má střední asi 170 cm vysokou postavu, krátce střižené šedé vlasy a hnědé oči. Je zdánlivého stáří 50-55 let a má kulatý obličej. Aktuální popis oblečení není znám. Policisté přijmou jakékoliv informace k hledanému na bezplatné lince Policie České republiky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.

Další informace k hledanému naleznete zde: https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=11410611190311 (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla hledaná osoba nalezena.)

nprap. michaela Raindlová

7. října 2019

