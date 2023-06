Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Policie objasnila případ údajné krádeže koně

KROMĚŘÍŽSKO: Klisna se svévolně vzdálila do jiné obce a připojila ke stádu.

Kroměřížští policisté přijali ve středu v ranních hodinách oznámení od chovatelky koně, který měl být odcizen z ohrady jejího pozemku v obci Lutopecny.

Policisté na místě však nezjistili žádné stopy, které by nasvědčovaly protiprávnímu jednání. Šetřením se jim podařilo zjistit, že anglický plnokrevník byl v průběhu noci spatřen na polích u obce Sobělice. Hlídkou byl kontaktován jiný chovatel koní v Sobělicích. Ten při kontrole svého stáda s policisty s údivem zjistil, že mu do ohrady přibyl sedmý kůň. Vyšetřováním vyšlo najevo, že kobyla v nočních hodinách zřejmě přeskočila ohradník a přešla do sousední obce, kde se přidružila do ohrady k jiné skupině koní. Majitelka byla ráda, že se klisna našla zdravá a v pořádku.

"Pomáhat a chránit"

8. června 2023, por. Radomír Šiška, DiS.

