Policie na hřbitovech - co tam dělá?

Praha venkov – ZÁPAD – Policisté v období Dušiček dohlížejí na bezpečnost a dodržování veřejného pořádku na hřbitovech a v jejich okolí, stejně tak na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

V období Dušiček, tedy svátku Památky zesnulých, dochází k častějším návštěvám hřbitovů a parkovišť v jejich okolí, které se většinou nacházejí v odlehlejších místech, často mimo obce. Návštěvníci hřbitovů parkují vozidla na parkovištích u hřbitovů, a tak se mohou stát objektem zájmu zlodějů, kteří takových situací využívají. Tento svátek tedy s sebou přináší zvýšenou hustotu dopravy a zvýšené riziko krádeží a vandalismu.

Na našem území proto opět v tomto období policisté provádějí preventivní kontroly, aby zajistili bezpečí návštěvníků a ochranu jejich majetku, a zároveň se zaměřují na bezpečnost dopravy.

V minulém roce na našem území naštěstí nedošlo k žádným krádežím či poškození majetku v souvislosti s Dušičkami.

Aby byl tento klidný svátek opravdu klidným, zde je pár základních doporučení pro návštěvníky hřbitova:

NÁVŠTĚVNÍCI hřbitova -Buďte obezřetní k osobním věcem!

V místech s větším množstvím osob je riziko kapesních krádeží, ale i věcí odložených při úpravách a úklidech hrobů. Věnujte tedy pozornost svým věcem a mějte cennosti pod dohledem.

PARKOVÁNÍ – Nenechávejte své věci v autě, není to trezor! Vezměte je s sebou nebo je skryjte nejlépe ještě před jízdou.

Parkujte na vyhrazených místech a nenechávejte cennosti (mobilní telefony, kabelky, ale i prázdné tašky či bundy aj.) viditelně ve vozidle. Při odchodu od vozidla zkontrolujte uzavření všech oken a uzamčení dveří vozidla.

Při ukládání věcí do zavazadlového prostoru věnujte pozornost svému okolí již při příjezdu, zloděj si vás může takto vytipovat. Pokud jste před odjezdem neskryli věci do zavazadlového prostoru, raději zastavte na jiném místě, kde si věci schovejte do zavazadlového prostoru a poté dojeďte na parkoviště hřbitova.

V takových případech vloupání do vozidla je často daleko vyšší škoda na poškození vozidla než na odcizených věcech.

ŘIDIČI – Pozor na zvýšený provoz a dušičkové počasí!

Vyšší provoz není pouze 2. listopadu, který připadá na den Památky zesnulých, ale i na několik dní před a po tomto svátku. Provoz je hustší, proto plánujte svůj čas s rezervou. Na silnicích se objevují také tzv. sváteční řidiči, kteří nejsou tak zběhlí v běžném silničním provozu. Buďte tedy obezřetní a trpěliví.

Dávejte pozor i na dušičkové počasí, kdy jsou často mlhy, déšť a spadané listí na vozovce.

CHODCI – Buďte vidět!

Koncem října a začátkem listopadu se již dříve stmívá a někteří na hřbitovy chodí pěšky. I když je povinností chodce, pohybuje-li se mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, mít na sobě prvky z reflexního materiálu tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, doporučujeme nosit tyto prvky i v obci, kde to není povinné. Po cestě se mohou vyskytovat úseky, které nejsou bezpečné, například bez chodníku, méně osvětlené, místa bez přechodů aj., kde chodec nebude pro řidiče viditelný. Ideálně umístěte reflexní prvek na viditelná a pohyblivá místa, jako je zápěstí a kotník, a to na stranu směrem do vozovky.

Policie apeluje na všechny občany, aby v období Dušiček dbali zvýšené obezřetnosti a přispěli tak k poklidnému průběhu těchto svátečních dní. Dodržováním pravidel a respektováním pokynů policie můžeme společně přispět k bezpečnému prostředí pro všechny návštěvníky.

Nespoléhejte na to, že na hřbitovech se nic nemůže stát, protože drzost pachatelů nezná hranic. Proto buďte všímaví a obezřetní!

Policie se snaží předcházet krádežím zvýšením počtu hlídek, avšak „uhlídat“ všechny hřbitovy na našem území není možné. Pokud uvidíte, že se na hřbitovech nebo v okolí děje něco podezřelého, žádáme, abyste to oznámili na bezplatnou linku 158. Čím dříve se o takovém jednání dozvíme, tím větší máme šanci na dopadení pachatele.

por. Mgr. et Mgr. Anna Štisová, MBA

Územní odbor Praha venkov – ZÁPAD

28. října 2024

