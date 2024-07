Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policie mezi sportovci

Rakovnicko – Během víkendu se pořádal 5. ročník Freestyle Battle v Rakovníku, který navštívilo mnoho sportovců z celé České republiky.

Na tuto sportovní akci zavítali i policisté z Územního odboru Rakovník, kde nejen sportovcům, ale i návštěvníkům předvedli policejní výstroj od helmy až po starší typ výbavy pořádkových jednotek, dále si mohli vyzkoušet čepice, pouta, rekvizitu služební zbraně a další. Toto si mohli všichni přítomní vyzkoušet a „osahat“. Pro děti byly také připraveny soutěžní křížovky, osmisměrky a hádanky. Za správné vyluštění je čekala drobná odměna ve formě reflexních pásek, policejních placek, omalovánek a pexesa.

Dospěláci se dozvěděli základní podmínky pro přijetí do služebního poměru a jak je to vlastně s náborovým příspěvkem. Jak vypadají fyzické testy a co vše musí uchazeč splnit, aby se mohl stát policistou. Pokud Vás tyto informace zajímají, navštivte tento odkaz: https://www.policie.cz/clanek/stale-prijimame-nove-uchazece-do-rad-stredoceske-policie-rozcestnik.aspx

ÚO Rakovník

16. července 2024

prap. Veronika Cafourková

