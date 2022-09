Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policie hledá svědky nehody

ROKYCANSKO - Policisté z dálničního oddělení ve Svojkovicích se zabývají dopravní nehodou u Ejpovic a hledají svědky nebo držitele kamerových záznamů.

Dopravní policisté z dálničního oddělení ve Svojkovicích hledají svědky dopravní nehody, která se stala 30. srpna 2022 zhruba v 13:15 hodin u Ejpovic na nájezdu dálnice D5 v prostoru 67. kilometru ve směru od Plzně na Prahu.

Z dosud přesně nezjištěných příčin tam neznámý řidič s vozidlem dodávkového typu červené barvy vyjel mimo svůj jízdní pruh a započal otáčecí manévr. Za ním jedoucí osobní automobil chtěl zabránit čelnímu střetu, a tak strhl řízení vlevo mimo komunikaci, kde havaroval. Neznámý řidič se následně otočil do protisměru a od nehody odjel neznámo kam.

V souvislosti s tím policisté žádají možné svědky nehody, aby se osobně dostavili na dálniční oddělení ve Svojkovicích na adrese Volduchy 412, 338 22 Volduchy, popřípadě zavolali na jejich stálou službu na číslo 974 335 500. Dále by policistům pomohla i případná svědectví od řidičů, kteří červenou dodávku viděli těsně po nehodě jet v protisměru směrem do Plzně. Taktéž by policisté uvítali videozáznamy z kamer v automobilech.



prap. Ondřej Hodan

1. září 20222

