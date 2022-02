Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policie hledá svědky nehody

TACHOV – Policisté pátrají po vozidle Mercedes Benz ML stříbrné barvy, který z místa nehody ujel.

Policisté z dopravního inspektorátu Tachov žádají o pomoc svědky dopravní nehody, ke které došlo v období od 11. února 12:00 hodin do 12. února do 08:30 hodin v Tachově v ul.1. máje. Zatím neznámý řidič s nezjištěným vozidlem zde poškodil levý bok zaparkovaného vozidla Ford Focus. Při ohledání místa dopravní nehody policisté zajistili poškozené části z vozidla, které z místa ujelo. Z nich je zřejmé, že se pravděpodobně jednalo o vozidlo značky Mercedes Benz ML stříbrné barvy. Řidič z místa ujel, aniž by si splnil svoji zákonem stanovenou povinnost. Při dopravní nehodě vznikla škoda, která byla předběžně stanovena na osmdesát tisíc korun.

Svědci nehody se mohou obracet na policisty z dopravního inspektorátu Tachov - na telefonní čísla 974 337 266, 974 337 251, 974 322 015 a na tísňovou linku 158.



nprap. Bc. Josef Vítek

22. února 2022

vytisknout e-mailem