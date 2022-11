Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policie hledá svědky dopravních nehod

DOMAŽLICKO – Policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc. Hledají se svědci dopravních nehod.

Policisté z dopravního inspektorátu Domažlice se obracejí na veřejnost a hledají svědky, kteří by mohli svými informacemi pomoci objasnit průběhy a příčiny níže uvedených dopravních nehod a také totožnost neznámých řidičů.

K první dopravní nehodě došlo dne 31. října 2022 ve 12:25 hodin na křižovatce ulic Americká - Dělnická - Školní - Rýzmberská - Herštýnská v obci Kdyně. Řidič osobního automobilu tovární značky Ford S-Max jel z Herštýnské ulice směrem k Americké ulici, přičemž nerespektoval příkaz svislé dopravní značky "Dej přednost v jízdě!" a vjel do křižovatky, kde narazil do protijedoucího osobního automobilu tovární značky Dacia Logan jedoucího ve směru z ulice Americká do ulice Rýzmberská.

K další dopravní nehodě došlo dne 1. listopadu 2022 v době od 09:30 hodin do 10:50 hodin na místní komunikaci v ulici Náměstí Míru v obci Domažlice. Dosud neztotožněný řidič s nezjištěným vozidlem a neznámým způsobem poškodil na uvedeném místě zaparkovaný osobní automobil tovární značky Volkswagen Golf a bez poskytnutí zákonné součinnosti z místa dopravní nehody ujel. Na poškozeném vozidle byla vyčíslena škoda ve výši 5 tisíce korun.

Policisté dále pátrají také po řidiči, který ujel od dopravní nehody, při které poškodil osobní vozidlo tovární značky Mercedes. K nehodě došlo dne 2. listopadu 2022 v době od 16:00 hodin do 16:15 hodin před hřbitovem v ulici Chrastavická v obci Domažlice.

Svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedeným dopravním nehodám, se mohou přihlásit osobně na dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 255 nebo 974 331 259, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Barbora Šmaterová, DiS.

4. listopadu 2022

