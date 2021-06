Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policie hledá sedmadvacetiletého muže, který nenastoupil do vězení

BENEŠOVSKO - Víte, kde se muž nachází? Volejte linku 158.

Policisté pátrají po sedmadvacetiletém muži z Benešova, který měl nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody, což však neučinil. Muž si ani výzvu o nástupu do vězení nepřevzal a od konce února je nekontatkní.



Policistům není v současné době známo místo pobytu tohoto muže, adresu trvalého bydliště má vedenou na Městském úřadě v Benešově, zároveň se v minulosti zdržoval na několika místech v České republice, ale i v Anglii. Pochází ze Sokolova, v dospělosti žil převážně v Praze a má vztah k Benešovu. V minulosti muž pracoval převážně v pohostinství, realitní kanceláři nebo jako prodejce. V současné době o jeho místě pobytu nevědí ani jeho známí nebo rodina.



Příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody vydal Okresní soud v Praze - Východ, protože se hledaný muž v minulosti dopustil zpronevěry, neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, neoprávněného užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V současné době však mají policisté z celého území republiky několik poznatků o podvodném jednání na internetu, které by měl páchat právě tento hledaný muž.



Muž má výrazné tetování rostlinných ornamentů s trny na předloktí obou rukou. Fotografii a popis hledaného muže naleznete zde (pokud odkaz není aktivní, osoba se již v pátrání nenachází).

Pokud máte jakékoliv informace o pohybu nebo konkrétním pobytu hledaného muže, sdělte je prosím benešovským kriminalistům na tel. čísle 974 871 111 nebo přímo na linku 158.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

2. června 2021

