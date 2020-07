Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Hledáme muže z fotografie

HODONÍNSKO: Pravděpodobně stejný pachatel se vloupal do dvou rodinných domů.

Policisté z obvodního oddělení Veselí nad Moravou ve spolupráci s kriminalisty šetří případ krádeže vloupáním, který se stal ve čtvrtek 9. července krátce po poledni v rodinném domě v ulici Padělek ve Veselí nad Moravou. Dosud neznámý pachatel se vloupal do domu, který začal prohledávat. Jeho počínání přerušil majitel domu, který se v tu dobu vracel ze zahrady. Zloděj se před ním dal ihned na útěk. I přesto stihnul z domu odcizit zlatý zásnubní prsten s vyrytým jménem, v hodnotě 9 tisíc korun.

Pravděpodobně stejný pachatel se v minulém týdnu ve čtvrtek 2. července v době od 11.45 hod do 13.35 hod. vloupal do rodinného domu ve Velké nad Veličkou. Zde vstoupil neuzamčenou brankou do vedlejší oplocené zahrady, kde překonal plot a vstoupil na pozemek rodinného domu. Přes neuzamčené dveře se dostal do obydlí, které prohledal, avšak nic zde neodcizil.

Za trestný čin porušování domovní svobody a přečin krádež může být nyní potrestán až tříletým trestem odnětí svobody.

Popis pachatele:

Muž snědé barvy, vysoký 180-185 cm, silné postavy, svalnaté se silným krkem, holohlavý, oblečen do upnutého oblečení kalhot a trika, tmavě šedé barvy s modrým nádechem.

V souvislosti s těmito případy majetkové kriminality policisté pátrají po totožnosti muže zachyceného na přiložených fotografií, který by mohl k případu poskytnout policii důležité informace. Obracíme se také s žádostí o pomoc na veřejnost, pokud někdo muže z fotografií pozná, může kontaktovat policisty na lince 974 633 520 nebo lince tísňového volání 158. Za spolupráci předem děkujeme.

por. Lenka Koryťáková, 10. července 2020

vytisknout e-mailem