Policie hledá dva svědky loupeže

MOSTECKO - Muž a žena pronásledovali lupiče, policie je chce vyslechnout; Z šesti návěsů odřezal kabely.

Mostečtí kriminalisté šetří loupež, která se stala v pondělí 14. června 2021. Kolem 22.45 hodiny v mostecké ulici K. H. Borovského poblíž autobusové zastávky MHD u bloku 517 přecházela poškozená žena vozovku přes přechod spolu s další ženou, když k ní měl náhle přijít neznámý muž, který ji za užití násilí vytrhl z ruky peněženku s hotovostí a doklady a poté z místa utekl. Poškozená běžela za ním a volala o pomoc. Dle zjištění policistů se na místě zrovna nacházel muž a žena, kteří za pachatelem běželi. Kriminalisté by chtěli tyto svědky vyslechnout, a proto je žádají, aby se přihlásili na policii prostřednictvím linky 158.

Z šesti návěsů odřezal kabely, ty vypálil a prodal

Z přečinů krádeže a poškození cizí věci čelí obvinění 24letý muž z Mostu. Ten měl dle obrnických policistů, kteří dva případy neznámého pachatele objasnili, úřadovat v noci v obci na Mostecku ve volně přístupném areálu jedné firmy. Tam měl na odstavné ploše poškodit u třech návěsů vzduchové hadice a elektrický měděný přívodní kabel, který měl po odříznutí odcizit. Stejně i počínal i u návěsu, který byl naložen na železničním vagóně a odcizit měl i kabely a přípojky z dalších zde zaparkovaných dvou návěsů. Poškozené firmě zanechal hmotnou škodu ve výši 110 tisíc korun. Ve druhém případě měl v jiné obci na Mostecku přijet na kole k jedné firmě, vnikl do areálu, kde měl odcizit 25 metrů elektrického kabelu, který odpojil od elektrického rozvaděče. Odcizené kabely prý vypálil a prodal neznámé osobě. Muž nekradl poprvé, je několikrát soudně trestaný. Vyšetřovatel obviněného stíhá na svobodě. Za tyto krádeže může od soudu v případě uznání viny očekávat až tříletý trest odnětí svobody.

V supermarketu ukradl dvě lahve drahého alkoholu

Litvínovští policisté odhalili totožnost muže, který kradl v jednom litvínovském supermarketu. Muž ve věku 55 let z Litvínova měl tento měsíc přijít v dopoledních hodinách do obchodu, kde si v oddělení s alkoholickými nápoji vzal dvě lahve alkoholu v hodnotě 3 198 korun. S těmi pak zamířil do zkušební kabinky, kde s lahvemi manipuloval a ukryl je do své tašky. Následně prošel přes pokladny, kde platil jen za drobné zboží. Alkohol pronesl pokladní zónou bez placení ven z prodejny. Kradl i přesto, že byl již za obdobné jednání odsouzen a potrestán nepodmíněným trestem, který vykonal loni v létě. Policisté obvodního oddělení Litvínovanu sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže, za který muži hrozí v případě odsouzení až tříletý pobyt za mřížemi.

