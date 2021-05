Policie ČR se připojila ke kampani „Zpomal, dokud není skutečně pozdě“

Nepřiměřená rychlost je jedna z hlavních příčin úmrtí na našich silnicích.

Policie ČR se připojila k preventivní kampani České asociace pojišťoven a BESIP týkající se nepřiměřené rychlosti na českých silnicích. Na dnešním společném tiskovém brífinku byl za účasti ministra dopravy Karla Havlíčka projekt představen veřejnosti a v průběhu setkání s novináři zaznělo jasné a dlouhodobé stanovisko odborné veřejnosti k této problematice. „Během poslední dekády se sice snížil počet smrtelných nehod v České republice téměř o polovinu, v evropském srovnání ale stále máme rezervy a naším cílem musí být co nejbezpečnější silnice. Každá tragická nehoda převrátí život naruby nejen jejím účastníkům, ale i jejich rodinám a nejbližšímu okolí. Nová vládní strategie BESIP proto cílí mimo jiné na rychlou jízdu, která je nejčastější příčinou nehod, při nichž lidé umírají nebo jsou těžce zraněni. Doufám, že se nám touto kampaní podaří přitáhnout pozornost veřejnosti a přispět k bezpečnějšímu prostředí na našich silnicích,“ řekl ministr dopravy Karel Havlíček. Svými slovy jej doplňuje ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek: „Každý se někdy dostal do situace, kdy nestíhal, a snažil se ji vyřešit tím, že na to v autě šlápnul. Musíme si uvědomit, že to je zbytečný hazard. Že těch pár kilometrů navíc rozhodně za zvýšené riziko ani lidské životy nestojí. Že ušetřené minuty se mohou ve vteřině změnit v katastrofu, které už nezabráníme. I proto ve spolupráci s Vítem Klusákem odhalujeme příběhy pěti lidí, kterým vysoká rychlost změnila život.

Nepřiměřená rychlost dlouhodobě patří k jedné z hlavních příčin úmrtí na českých silnicích. Při dopravních nehodách, které byly zapříčiněny tímto stylem jízdy, bylo v loňském roce usmrceno 179 osob a za poslední dekádu takto vyhaslo zbytečně 2168 lidských životů. Z celkového počtu osob, které byly usmrceny při dopravních nehodách, jde téměř o polovinu lidí. „Utvrzování se v tom, že mně se obdobná kolize stát nemůže, protože jsem dobrý řidič, je opravdu mýtem. Na silnici je potřeba brát v úvahu veškeré faktory a hlavně předvídat, kde se může objevit jiný účastník silničního provozu a jak se může zachovat. Hraje-li pak hlavní roli rychlost, čas na bezpečnou reakci se zkracuje a následky bývají fatální,“ dodal ředitel Ředitelství služby dopravní policie ČR plk. Jiří Zlý.

Součástí kampaně je nejen série „šokujících“ videí, jejichž cílem bylo rozpoutat celospolečenskou diskuzi na téma nepřiměřené rychlosti, ale také zapojení slavných osobností a influencerů do zviditelnění tohoto tématu. Právě prostředí sociálních sítí umožnilo nastartování diskuze na toto téma a vítané zapojení veřejnosti.

Reakce na sociálních sítích i v komentářích pod články přišla okamžitě. Lidé řešili především to, kdo nehodu zavinil. „Média se na nás často s podobnými záběry obrací s žádostí o komentář. Jejich zveřejňování může být pro spoustu lidí odstrašujícím příkladem. Jsou ale bohužel i důkazem toho, že řada řidičů dnes a denně jezdí na hraně rizika a bezohledně vůči ostatním. Zazmatkovat může každý, kdyby však řidič ve videu u mladé posádky jel pomaleji, měl by dostatek času zareagovat a napravit nejen svou chybu, ale i chybu chodce s kočárkem. Průjezd zdánlivě přehledným úsekem se může náhle změnit v krizovou situaci a rozdíl například 10 km/h na tachometru pak může být hranicí mezi tím, že se situaci večer s úlevou zasměju, a tím, že někdo přijde o život,“ doplnil k videím Tomáš Neřold.

Kromě dokumentu a virálních videí tuto integrovanou kampaň doplní i televizní a rozhlasové spoty. Podporu projektu poskytla i řada odborníků z oblasti dopravního výzkumu, dopravní bezpečnosti, psychologie nebo zástupci záchranných složek a influencerů na sociálních sítích. Do kampaně se zapojili i automobiloví nadšenci nebo známé osobnosti ze světa kultury.

Kompletní informace ke kampani najdete na webu www.13minut.cz.

plk. Ondřej Moravčík

tiskový mluvčí Policejního prezidia ČR

24. května 2021

vytisknout e-mailem