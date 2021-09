Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté apelují na seniory, aby byli obezřetní

SEMILSKO - Setkání se seniory v domovech s pečovatelskými službami v Turnově.

Ve dnech 30. a 31. srpna 2021 policistka Z Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje navštívila seniory v domovech s pečovatelskou službou v ulici Granátová a v ulici Žižkova v Turnově.

Senioři se díky pokročilému věku a důvěřivosti stali objektem zájmu podvodníků a pachatelů trestné činnosti. Zvláště pro podvodníky jsou právě senioři snadnou kořistí, neboť generace dříve narozených často důvěřuje cizím lidem, kteří je osloví s nabídkou pomoci nebo služeb anebo za účelem prodeje „kvalitního“ zboží za „výhodnou“ cenu.

Policistka nejprve seniorům provedla přednášku na téma „Podvody páchané na seniorech“. Při přednášce byli senioři upozorněni především na možné legendy, které pachatelé využívají k tomu, aby se dostali do jejich obydlí s úmyslem je okrást o finanční hotovost, platební kartu nebo i cennosti. Dále byli senioři varováni i před podvodnými telefonáty, kterými se z nich snaží pachatelé vymámit pod různými záminkami peníze. Následně policistka uvedla seniorům i možné scénáře podvodníků poté, co se již do bytu dostanou. Součástí přednášky byly i preventivní rady, které pomohou ochránit seniory před násilnou a majetkovou trestnou činností, nejen mimo jejich domov, ale také v domácím prostředí.

Na závěr si policistka se seniory popovídala o jejich problémech, které je trápí a přidala pár užitečných rad, jak se s nimi mohou vypořádat.

Senioři při setkání obdrželi i několik letáčků a brožurek s preventivními radami, které jim pomohou chránit nejen jejich majetek, ale i je samotné a pro zkrácení dlouhé chvíle i policejní křížovky.

Apelujeme na seniory!!!

Buďte obezřetní a nedůvěřujte neznámým lidem, kteří Vás osloví, buď telefonicky anebo osobně v místě Vašeho bydliště, neboť se může jednat o podvodníky, kteří mají jen v úmyslu se obohatit o Váš majetek.

V případě podezření, že jste se setkali s podvodníkem, neváhejte neprodleně kontaktovat Policii České republiky na tísňové lince 158.





31. 8. 2021

nprap. Martina Frýdová

preventistka KŘP Libereckého kraje

