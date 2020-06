Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Políčeno na „zbytkový“ alkohol za volantem

KRAJ – Plošné kontroly na silnicích celého kraje.

Více než sedm desítek policistů se v sobotu brzo ráno vydalo na silnice do celého Královéhradeckého kraje. Políčili si na vybraných úsecích, které v průběhu dopoledne průběžně měnili, na řidiče pod vlivem alkoholu. Kontrolní akce byla načasována na brzké ranní hodiny, kdy řidiči usedají za volant často v domnění, že je u nich malá pravděpodobnost přítomnosti zbytkového alkoholu požitého večer či v noci.



Během akce policisté provedli celkem 583 kontrol, během kterých zjistili celkem 85 přestupků, z toho bylo například 24 porušení rychlostí. Dále také neukáznění motoristé v 7 případech požili před jízdou alkohol, v 6 případech nevyhovoval technický stav vozidla nebo ve 4 případech nepoužili bezpečnostní pásy. Příkazním řízením na místě muži zákona uložili řidičům sankce v celkové výši 63 500 Kč. Zahraničním řidičům uložili 8 kaucí za 86 000 Kč z důvodu překročení hmotnostních limitů vozidel.

V období nouzového stavu se stalo na území celého kraje 748 dopravních nehod. V 54 případech byli účastníci dopravních nehod pod vlivem alkoholu. Za stejné období loňského roku při výrazně větší nehodovosti jsme odhalili alkohol u 51 účastníků.



A právě tato statistika a množící se případy, kdy u účastníků dopravních nehod je naměřen alkohol, vedly Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje k této plošné dopravně bezpečnostní akci. V brzkých ranních hodinách v sobotu dne 6. června 2020 obsadilo zhruba čtyřicet policejních hlídek stanoviště v různých částech kraje na různých typech komunikací včetně dálnice D11.



Například vloni na přelomu zimy a jara se do podobně masově zaměřené akce pustili dopravní policisté z dálničního oddělení Pravy, kteří během tří hodin provedli na 444 dechových zkoušek. Tehdy pouze v jednom případě odhalili přítomnost alkoholu dechu.

Alkohol u řidičů bývá velice často příčinou vážných či tragických dopravních nehod, v podobných náhodných plošných akcích budou v celém kraji policisté pokračovat i nadále, a to v průběhu celého roku.

Řidiči pod vlivem alkoholu hrozí finanční sankce v rozpětí od 2500 do 20000 Kč, zákaz činnosti od 6 měsíců až do 1 roku a přičtení 7 trestných bodů.

V případě, že se řidič odmítne podrobit dechové zkoušce, odběru krve či testování cestou tzv. drug testu, předává se případ k dořešení správnímu orgánu, kde mu hrozí sankce od 25 000 do 50 000 Kč, od 1 do 2 let zákaz činnosti a přičteno bude 7 trestných bodů.

V případě, že řidiči je prokázaná hodnota alkoholu větší než 1 promile, pak trestní zákoník na takovou situaci pamatuje:

§ 274Ohrožení pod vlivem návykové látky

(1) Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 havárii, dopravní nebo jinou nehodu, jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek,

b) spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li hromadný dopravní prostředek, nebo

c) byl-li za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn.



mjr. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

8. 6. 2020, 15:00



