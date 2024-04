Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Policejní výstava FOTOSTOPA v Českém Krumlově

Jihočeští policisté připravili pro veřejnost fotografie z míst mimořádných událostí a zločinů.

Jihočeští policisté připravili další ročník výstavy Fotostopa 2024 a to ve spolupráci s Městským úřadem Český Krumlov, Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra a Nezávislým odborovým svazem policie. Výstava je umístěna v budově Úřadu města Český Krumlov Kaplická 439 a to do konce května letošního roku.

Výstavu zahájí slavnostní Vernisáž ve středu 10. dubna od 15:00. Všichni jsou srdečně zváni. Výstavu je možné navštívit v pracovních dnech a v úředních hodinách budovy městského úřadu.

Na vystavených stojanech si může návštěvník prohlédnout fotografie od kriminalistických techniků a policistů z míst činů či mimořádných událostí. K vidění budou i fotografie z výcviku jihočeské zásahové jednotky. Proč? Tato speciální jednotka totiž v Českém Krumlově sídlí.

Možná, že některé fotografie budou působit drasticky, ale taková je realita policejního řemesla.

Výstava má také svůj podtitul „Medvědi nevědí, že je zachránili policisté …“ a připomíná události, kdy se krumlovští medvědi dostali do hledáčku policistů.

Něco málo k ochutnání: "V září 2017 totiž dva půlroční medvědy z Ruska, Mášu a Arna zachránily bezpečnostní složky na ruzyňském letišti, kde se ocitli bez povolení CITES a hrozilo jim utracení."

Součástí výstavy je také simulované místo činu závažného zločinu.

8. dubna 2024

