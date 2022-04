Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policejní školáci dohlíželi na provoz v Kladně

KLADENSKO – Začínající policisté své znalosti využili v praxi.

Policisté kladenského dopravního inspektorátu v součinnosti s Policejním vzdělávacím zařízením Praha uskutečnili dne 28. dubna 2022 v městě Kladno další dopravní akci, do které byli zapojeni frekventanti policejní školy. Dopravně bezpečnostní opatření probíhalo v časovém rozmezí od 08.00 do 14.00 hodin na třech vytipovaných stanovištích v Kladně, a to v ulici Dubská, Arménská a Na Kopci.

V rámci dopravně bezpečnostní akce policisté zkontrolovali celkem 213 motorových vozidel a bylo zjištěno celkem 27 přestupků v dopravě, z toho u 26 dopravních přestupků byly uděleny blokové pokuty na místě v celkové výši 7 900,-Kč a 1 přestupek byl oznámen správnímu orgánu. Nejčastějšími přestupky byl například nevyhovující technický stav vozidel a v 8 případech řidiči nepoužili bezpečnostní pásy.

Do dopravně bezpečnostní akce bylo nasazeno celkem 30 policistů, z toho bylo 24 frekventantů, kteří se na celé akci aktivně podíleli a pod dohledem zkušených kladenských policistů získávali v terénu nové vědomosti a zkušenosti z odboru problematiky policejní dopravní služby.

nprap. Jana Šteinerová

29. dubna 2022

