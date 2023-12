Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Policejní silvestrovské perličky

Jihočeští policisté připravili pro silvestrovský čas trochu odlehčených příběhů...

Vtipné i neobvyklé příběhy, prostě policejní perličky z linky 158, připravili jihočeští policisté jako silvestrovské zpestření.

Nadrženého voříška měli umravnit policisté. Na linku 158 volala v únoru žena z Českobudějovicka. Ta zjistila ze své webové kamery, že se jí na pozemek podhrabal cizí pes, jakýsi „vořech“ a prohání tam její drahou „papírovou“ fenku. Policisté mají okamžitě zasáhnout. Policisté vše vyhodnotili, psí lásce už asi nikdo nezabrání, majitelka pozemku si musí zavolat odchytovou službu.

V dubnu se z Bechyně ozval rozrušený a vystrašený muž, že budovu restaurace Na Růžku a zaparkovaná auta bombarduje nějaká parta kamením. Způsobí určitě velkou škodu. Policisté na místě zjistili, že „útočníkem“ je muž, který kamínky trefuje okno své přítelkyně…No a pokračování, to je už ryze soukromé.

V květnu volal z Jindřichova Hradce na linku 158 muž, že nějaký dost drzý zloděj krade teď po obědě na náměstí květiny z květináčů. Hlídka ho pozná, má na hlavě velký slaměný klobouk. Policisté zjistili, že muž je zaměstnancem firmy, která má květinovou výzdobu na náměstí na starosti a jen si plní pracovní povinnosti.

V červnu volali policistům manželé z Písecka. Před jedenáctou večer stojí poblíž Nové Hospody a vidí výrazné světlo a slyší hlas z amplionu, který varuje před vstupem na střežený pozemek. O žádném střeženém objektu, například armády zde však neví. Hlídka nakonec zjistila, že jde o staveniště se zaparkovanými stavebními stroji, areál je střežen automatickým zabezpečením s namluveným varováním.

V polovině června volal muž z Prachaticka, že mu jde o život. Na motocyklu projížděl kolem nějaké paní, ta po něm hodila kosu a navíc ho pronásleduje. Motocykl nechal na místě a utíká. Policisté zjistili, že muž si tento skoro pohádkový příběh nevymyslel. Narazil na policistům známou osobu, která takto podobně neadekvátně někdy reaguje. Ženě zajistili lékařské zklidnění a následně nepříjemný rozhovor na stanici.

Ze Sezimova Ústí volala žena, že u silnice na Kozí Hrádek má u stromu nějaká parta psa a chce ho tam asi mučit nebo oběsit. Rozuzlení bylo prosté, šlo jen o výcvik psa. Na stromě je zavěšený provaz a pytel a pes trénuje kousání.

U zvířat ještě zůstaneme, v říjnu přijali policisté dopoledne oznámení od řidičky. Ta jela kolem pastvin u Slavče a viděla tři uhynulé koně. Možná je někdo usmrtil. Podle pozemku zjistili policisté majitelku, ta potvrdila, nejde o žádnou tragédii, koně spali.

Neobvyklý případ řešili policisté na trase Jindřichův Hradec – Vodňany. V listopadu vezla řidička v zavazadlovém prostoru auta z Hradce psa. Ve Vodňanech zjistila, že se kufr vozidla nedovřel a pes pravděpodobně cestou vyskočil, nebo vypadl. Pokud by policistům někdo oznamoval pobíhajícího černého labradora, nechává na sebe spojení. On sama se vrací po trase a psa hledá. Vše dobře dopadlo, majitelka si psa našla u Starých Hodějovic.

Koncem listopadu zpestřil službu policistům muž volající z benzínky u Semic. Kamarád ho zde vyložil z auta, on nemá peníze, ani platební kartu, neví, jak se má dostat domů do Písku, nemá kredit na telefonu a taxík je drahý. Policisté mu doporučili, zvolit styl vojáka Švejka – pěšky do Písku, policisté prostě ještě taxi službu neprovozují.

V prosinci volala z Tábora velmi vyděšená žena a to krátce před půlnocí. V domě slyší asi cizí lidi, možná snad i nějaké nadpřirozené hlasy. Je to hrůzostrašné. Policisté prošli celý dům, nikde nic. Nakonec se vše vysvětlilo. V chodbě domu je tak výrazná ozvěna, že jakékoliv mluvení je zde opravdu hrůzostrašné.

mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

29. prosince 2023

