Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policejní psovod a služební pes, kteří se úspěšně účastní různých kynologických soutěží, tentokrát bodovali při pátrací akci

HALŽE - ŽĎÁR – Při noční pátrací akci po ztraceném houbaři předvedl čtyřnohý stopař své kvality – ztraceného, promočeného a prochladlého houbaře vystopoval.

Služební pes Hektor s policejním psovodem podporučíkem Petrem Zifčákem, vrchním inspektorem Skupiny základních kynologických činností Tachov, mají za sebou další úspěch. Tentokrát ne v kynologické soutěži, ale přímo při výkonu služby, kdy se kvality čtyřnohého stopaře prezentované v absolvovaných soutěžích potvrdily i v reálné situaci. Minulý týden ve středu se kolem 21:00 hod. totiž na linku tísňového volání 158 s žádostí o pomoc obrátil 66letý muž. Ten operačnímu důstojníkovi uvedl, že šel v odpoledních hodinách do lesa na houby za obec Halže. Do míst, kde se měl dotyčný houbař přibližně ztratit, byly vyslány celkem čtyři policejní hlídky a dva policejní psovodi se služebním psem. Jedněmi z nich byli právě policejní psovod Petr Zifčák a jeho pes Hektor. Policisté propátrávali les kolem Halže a Žďáru, kdy mobilní telefon seniora byl již nedostupný. Navíc pro nepříznivé povětrnostní podmínky nebylo možné do pátrací akce nasadit policejní vrtulník. Po necelých třech hodinách byl senior nalezen právě již zmiňovanou dvojicí – Petrem a Hektorem. Protože byl silný déšť, foukal vítr a bylo chladno, byl nalezený muž promočený a prochladlý, avšak bez zranění. Lékařské vyšetření nepožadoval, a tak se mohl vrátit do tepla svého domova.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

15. 10. 2019

Související dokumenty Petr Zifčák s Hektorem

Velikost souboru:1,7 MB / formát JPG

Petr Zifčák s Hektorem

Velikost souboru:1,0 MB / formát JPG

vytisknout e-mailem