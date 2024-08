Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Policejní prvodárci

KRAJ - Jedenáct policistů se rozhodlo darovat krev.

Dnešního dne navštívilo Transfuzní oddělení hradecké fakultní nemocnice 11 policistů, kteří se rozhodli darovat krev a někteří i zapsat se do registru dárců kostní dřeně. Reagovali na výzvu projektu "I tobě v žilách koluje naše krev", který probíhá od 1. srpna do konce září a jehož hlavním cílem je zvýšit povědomí o dárcovství krve a zapsání se do registru dárců kostní dřeně. V tomto projektu se mimo jiné soutěží, zda složky IZS nebo veřejnost daruje více krve.

Našich 11 policistů a policistek, z nichž 9 je čerstvě přijato do služebního poměru a nyní absolvují začátečnický kurz na školním policejním středisku, a 2 jejich instruktoři, darovali dnes krev zcela poprvé. Tímto gestem naplnili policejní heslo "Pomáhat a chránit" i mimo službu. Budeme doufat, že na odběru nebyli poprvé a naposledy a v dobrovolném dárcovství budou i nadále pokračovat.

por. Iva Kormošová

19.8.2024, 13.40

