Policejní příměstský tábor

MLADOBOLESLAVSKO - V letošním roce rozšířil Územní odbor Mladá Boleslav řadu benefitů pro policisty.

Policisté z Mladoboleslavska ve spolupráci s IZS Teamem z.s. si na letní prázdniny připravili osmý ročník dětského letního tábora pod názvem IZS Kemp. Během tábora se zhruba stovka dětí ve věku od šesti do patnácti let seznámila s činnostmi jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Děti si také vyzkoušely své schopnosti a dovednosti, při různých soutěžních, vědomostních a sportovních disciplínách, které jsou inspirované právě prací složek IZS. V rámci tábora, si děti užily dva výlety do přírody, kdy při kratším z nich navštívily rozhlednu na Kozákově a při delším absolvovaly trasu dlouhou 24 kilometrů po krásách Českého ráje. I přes nepřízeň počasí v první polovině týdne si děti i vedoucí tábor užily, a kromě drobných dárků a cen z jednotlivých soutěží, si domů odnesly mnoho nevšedních zážitků.

Novinkou pro letošní rok byl příměstský tábor pro děti policistů, kterého se během čtrnácti dnů zúčastnilo třicet dětí. Základna tábora byla na fotbalovém hřišti v obci Kosmonosy, odkud děti vyrážely na různé výlety po blízkém okolí. K dispozici zde měli děti také klubovnu, kde si mohli zahrát různé společenské hry a kde se stravovaly. Tábor byl časově uzpůsobený tak, aby rodiče mohly své děti přivézt ráno před nástupem do služby a po skončení si je zase vyzvednout.

14.08.2023

