Policejní preventista kriminality navštívil Český rozhlas Hradec Králové

HRADECKO - Radioporadna na téma podvodů v online prostředí.

V pondělí 31. 01. 2022 přijal preventista kriminality pozvání a opětovně se stal hostem pořadu Radioporadna na Českém rozhlasu Hradec Králové. Tématem milého povídání na nemilé téma s paní redaktorkou Ladou Klokočníkovou bylo podvodné jednání páchané zejména v online prostředí, a to nejen na seniorech. Probral a upozornil na některá jednání, která mohou mít znaky podvodu.

NEJČASTĚJŠÍ FORMY PODVODŮ:

Podvodné jednání - přímý kontakt

Podvodníci nejčastěji kontaktují často „vytipovaného“ seniora přímo na ulici nebo v jeho bydlišti a pod smyšleným příběhem se z něho snaží vylákat peníze, kdy využívají jejich důvěřivosti vstřícnosti, nepozornosti a ochoty téměř s kýmkoliv komunikovat. Nečastější záminky, pod kterými se domáhají vstupu do bytu, jsou např.:

► Člen rodiny (syn, vnuk…) měl nehodu, potřebuje peníze na operaci nebo opravu vozidla.

► Nabízení různých služeb, např. kontrola nebo oprava elektrických a plynových spotřebičů.

► Různé drobné opravy, např. voda, plyn nebo i úklid.

► Vydávají se za zástupce telefonních operátorů a nabízí levnější služby.

► Odečet odběru elektřiny a plynu.

► Žádost o použití WC.

► Žádost o vodu k napití.

► Prodej různého zboží, např. deky, kuchyňské nádobí, nože, příbory, ozdobné dečky apod.

► Výkup starožitností a starého nábytku.

► Vrácení finančního přeplatku, např. přeplatek elektřiny a plynu, sociálních dávek, pojištění, kdy následně předkládají bankovku

vysoké nominální hodnoty a žádají o její rozměnění.

► Vydávají se za sociální pracovnice, pracovnice úřadu, např. vrácení peněz za léky, kdy následně předkládají bankovku

vysoké nominální hodnoty a žádají o její rozměnění.

► Předání výhry, nejčastěji finanční hotovosti.

Cílem je odvést pozornost a připravit seniora o peníze nebo cennosti, kdy může oběť přijít o celoživotní úspory!



Policie radí a doporučuje:

NIKOMU neznámému NEPŮJČUJTE PENÍZE.

NIKOHO neznámého NEZVĚTE k sobě domů.

NEPOUŠTĚJTE do svého bytu nebo domu NEZNÁMÉ OSOBY.

NIKOMU neukazujte svoje PENÍZE.

NEVĚŘTE neznámým lidem v TELEFONU ani na ULICI.

BUĎTE OBEZŘETNÍ k cizím lidem, kteří Vás požádají O POMOC.

NIKDY hned neotvírejte dveře, nevíte-li, KDO je za nimi.

POŘIĎTE si panoramatické kukátko, které vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout.

INSTALUJTE si na dveře bezpečnostní ŘETÍZEK, který udrží dveře jen pootevřené.



Příběh „Vnuk“

Většinou příběh začíná zazvoněním telefonu a pozdravem: „Ahoj babi/dědo, jak se máš? Vy pak, aniž byste si to uvědomili, oslovíte dotyčného jménem, např.: „To si Ty, Filipe? Jak se máš? To jsi hodný, že voláš“. Následuje několik vět, ve kterých ten, kdo se za vnuka vydává, popíše, jak se má špatně a že by potřeboval pomoci – půjčit peníze. Na co? Důvody, na co peníze potřebují, jsou různé, např. oprava automobilu, platba nájmu, akutní hrazené lékařské ošetření apod. Vy, ve snaze ochotně pomoci, s půjčkou souhlasíte. Následuje proto domluva, jak si peníze předáte. Ve většině případů si volající pro požadované peníze nemůže přijet osobně, protože je v časové tísni nebo právě v nemocnici. Ale nabídne řešení, že za sebe pošle kamaráda. Společně si též domluvíte, podle jakého znamení kamaráda poznáte. Peníze mu pak předáte nebo s ním pro ně zajdete do bankovní instituce. Doopravdy je to tak, že si peníze vyzvedne úplně cizí osoba, Váš vnuk o ničem neví, a zloděj získal to, co chtěl. A vy jste přišli o své úspory!

Policie radí a doporučuje:

Zkuste volajícího oslovit jiným jménem! Váš vnuk se ve skutečnosti jmenuje Petr. Vy zkusíte jiné oslovení, třeba Honza. Komunikuje-li volající osoba dále bez jakéhokoliv upozornění na chybné oslovení, je to podezřelé! Pro Vás je to signál, že se může jednat o podvodníka.

Zavolejte svému skutečnému vnukovi zpět po ukončení telefonátu a ověřte si, zda Vám opravdu volal a chtěl peníze. Nevolejte však na

číslo, ze kterého volal on, ale na telefonní číslo, které na něj máte uložené a přes které s ním obvykle komunikujete.

Souhlasíte-li s předáním peněz, ihned informujte Policii České republiky na tísňové lince 158 a vše oznamte. Na tyto případy bývá určena speciální skupina kriminalistů, kteří se na smluvené předání včas dostaví a zloděje na místě zadrží.

Nikdy nikomu cizímu nepředávejte žádné peníze. I finanční výpomoc v rodině má nějaká pravidla a Vy na nich trvejte. Nenechte se zmanipulovat nátlakem, že jde o čas a vše musí proběhnout rychle a nepřipraveně.

Spoofing - falešné e-maily i telefonáty

Spoofing je zpravidla situace, kdy se útočník vydává za někoho jiného. Může mít řadu podob, nejčastěji však jde o situace, kdy se podvodníci maskují za pravé telefonní číslo, e-mail, IP adresu či věrohodně vypadající webovou stránku. I pozorný uživatel tak může naletět a udělat chybu, která ho bude stát v lepším případě ztrátu citlivých dat, v horším desítky či stovky tisíc korun. Telefonní číslo sedí, e-mailová adresa i jméno také. Přesto může být na druhé straně podvodník. Spoofing je chytrým trikem, kdy se podvodník vydává za někoho jiného ve snaze o finanční obohacení, nebo jiné poškození druhé strany. Spoofing je metodou, která se využívá v kombinaci s dalšími typy útoků. Nejčastěji se s ním v současné době můžeme setkat v kombinaci s vishingem - telefonickými podvody, phishingem - podvody prostřednictvím e-mailů a dalších zpráv.

Podvody mají podobné znaky. Důležité je nepanikařit a nedostat se do stresové situace, kdy můžete nevědomky udělat chybu a sdělit citlivé údaje a hesla. Co jsou nejčastější znaky podvodů souvisejících se spoofingem?

Nátlak na uživatele. Snaha vyděsit a nedát čas na rozmyšlenou. Vyzývání k okamžité reakci, jinak se „něco“ stane.

Vyžadování citlivých údajů po telefonu, nebo žádost o poskytnutí přístupu do zařízení.

Velké množství kontrolních otázek osobního charakteru nad rámec data narození, rodného čísla a místa narození.

Nesedící e-mailová adresa, telefon či webová adresa. Dnes však právě díky spoofingu dokáží útočníci čísla maskovat.

Hovor probíhající v cizím jazyce není na českém trhu běžný. Nejčastěji se objevuje angličtina s indickým přízvukem.

Pokud jde o telefonický podvod, kdy druhá strana žádá přístup do účtu, můžete hovor s výmluvou na nedostatek času zavěsit a obratem zavolat na oficiální číslo na webu instituce (např. banky). Sdělte jim, že jste obdrželi podezřelý telefonát a ověřte si, zda vám skutečně volala banka, IT společnost, či nikoliv.

Phishing a Vishing

Phishing jsou podvodné zprávy a e-maily. Vishing je volání falešných bankéřů. Stále se opakující trestná činnost, tedy podvodné telefonní hovory, ve kterých se volající vydává za zaměstnance bankovní instituce, kdy se snaží z oběti vylákat citlivé údaje včetně přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví, čísla účtu, debetní nebo kreditní karty, PIN a CVV/CVC kódu. Po zjištění požadovaných informací se pak podvodníci snaží realizovat převod financí na své účty, kdy zneužívají služeb VOIP pro podvržení telefonního čísla. Obdržený hovor pak vypadá, jako by byl realizován z legitimní klientské linky. Pro oběť vishingu je tak téměř nemožné identifikovat reálné číslo volajícího.

Policie radí a doporučuje:

Nikdy nikomu nesdělujte své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví ani čísla ze své platební karty. Banky se na ně neptají, ani zprávami či e-mailem neposílají odkazy na weby, kde jsou vyžadovány!

Nereagujte na telefonní hovory, e-maily ani zprávy, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, banka zareagovala dávno už bez vás.

Pány svého účtu jste jen vy. Nezadávejte ani v aplikaci nepotvrzujte platby, které vám někdo bude diktovat po telefonu, ani nikomu nesdělujte či nepřeposílejte potvrzovací kódy z SMS. Stejně tak nedávejte nikomu vzdálený přístup do vašeho počítače.

Mějte aktualizovaný software a antivirus. A to i na telefonu!

V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku či volejte 158. Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo (tzv. spoofing) či e-mail, vč. těch vaší banky.

„Americký voják“

V tomto případě je cílem získání důvěry zejména osoby opačného pohlaví pod záminkou společné budoucnosti. Ke kontaktování dochází přes různé komunikační portály, ať už seznamky či sociální sítě se smyšleným příběhem. V tomto příběhu jde o zlato, peníze či jiné cennosti, případně o jeho život. Vždy je třeba mu pomoci dostat tyto komodity z nějakého nebezpečného místa. Nejčastěji jsou to místa typu Afghánistán, Sýrie apod. s přítomností mezinárodních sil. Tento podvodník se zpravidla vydává za amerického vojáka, námořníka, právníka, lékaře či úředníka, ale i umělce, kteří jsou zde na misi nebo mají možnost získat třeba dědictví a potřebují nalézt někoho, kdo jim pomůže s vyvedením zmiňovaného bohatství mimo nebezpečnou zemi, případně jim pomůže se záchranou života. Následuje samozřejmě příslib společné budoucnosti se zajištěným člověkem, popřípadě příslib na podílu z majetku. Dalším společným momentem jsou opakující se žádosti o zaslání finančních prostředků na zařízení potřebných postupů k převedení finanční hotovosti, vyvezení zlata ze země či vyřízení výjezdních povolení a úplatků pro místní autority. Oběti tohoto podvodu jsou ochotny poslat opravdu vysokou finanční hotovost i řádu statisíců.

Policie radí a doporučuje:

Buďte opatrní a nikomu neznámému, natož internetovému příteli, neposílejte žádné finanční prostředky.

Vždy v takovýchto případech poproste o názor dalšího člověka, který se na vše bude dívat nezatížený předešlou romantickou či naléhavou komunikací.

Při podezření na protiprávní jednání udělejte dokumentaci (snímky obrazovky, zálohy e-mailů a komunikace) a nahlaste vše na nejbližším oddělení Policie České republiky nebo na tísňové lince 158!

Dalšími možnostmi podvodného jednání jsou např. nákupy v online prostoru, podvodné e-shopy, podvodné aukce, vylákání telefonních čísel a PIN kódů na sociálních sítích apod. Zde vždy platí mimo jiné pravidlo ověření, od koho zboží nakupujete a že nikdy nikomu neznámému nebo neprověřenému nebudou odeslány žádné finanční prostředky.

Pokud budete mít jakékoli podezření na některé z výše uvedeného jednání, vždy co nejdříve kontaktujte tísňovou linku 158 a vše oznamte policistům!

por. PhDr. Jaroslav Matoušek, MBA

01. 02. 2022, 15:00 hodin

