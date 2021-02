Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

„Policejní prevence v online prostoru našla své místo…“

MS kraj – Stovky žáků absolvovaly v Moravskoslezském kraji online preventivní přednášky

Nepříznivým podmínkám pandemické situace, která nastala minulý školní rok, se musela přizpůsobit rovněž činnost preventistů. Již na začátku měsíce října 2020 byly v Moravskoslezském kraji osloveny školy s nabídkou on-line přednášek. https://www.policie.cz/clanek/preventivni-aktivity-distancni-formou.aspx.

Spektrum témat je velice široké a každá škola si může takto vybrat například podle problému, se kterým se ve škole dříve potýkali nebo jej aktuálně probírají ve svých hodinách občanské výchovy či předmětu společenských věd. Z ožehavých témat může být například: kyberkriminalita, šikana, drogy, trestní odpovědnost mládeže apod. Pro ty nejmenší můžeme nabídnout hravou dopravní výchovu, téma bezpečí, popovídat si o práci policie a v neposlední řadě si můžeme přečíst policejní pohádku.

V roce 2021 začíná být vyšší zájem o preventivní on-line přednášky!

Školy, které se takovýchto přednášek už účastnily v roce 2020, na ně reaguji pozitivně. Jednou z nich je speciální základní škola na Náměstí 7 ve Frýdlantu nad Ostravicí. Děti se po přednášce pustily do spontánních malůvek pro policii, čehož si velice vážíme, a proto navazujeme na další témata. 26. 2. 2021 jsme se opět s dvaceti žáky smíšené třídy setkaly u tématu trestní odpovědnost mládeže. Popovídali jsme si o tom, že i děti musí dodržovat zákony, pravidla a mylně se nespoléhat na nepostihnutelnost pro jejich nízký věk. Vysvětlili jsme si co je to přestupek a trestný čin a jaký je další postup, když se nezletilý/mladistvý dopustí nějakého provinění. Nešlo zde o strohé odrecitování kazuistiky, ale vzbudit v dětech podvědomí o závažnosti jejich chování, které mnohdy může nepříjemně ovlivnit jejich budoucnost.

Téhož dne byl navázán on-line kontakt ze ZŠ Staříč na ul. Sviadnovská 332, ve Frýdku Místku. Ve třech po sobě navazujících vstupech byly osloveny třídy prvního stupně v celkovém počtu padesáti posluchačů. Tématem byla dopravní výchova. Děti si zopakovaly dopravní značky, jak se jako účastník silničního provozu správně a bezpečně pohybovat na pozemní komunikaci a na závěr si poslechly příběh „Cesta není hřiště“ z knihy „Policejní pohádky“.

Mezi prvními studenty v Moravskoslezském kraji, kteří absolvovali online preventivní přednášky, byli studenti prvního ročníku novojičínského gymnázia. Netradiční forma distanční prevence byla realizována také díky vstřícnosti metodiků prevence a vedení Gymnázia Nový Jičín. Tématem přednášek byla rizika návykových látek, nebezpečí drog i související trestní odpovědnost. Přednášky s preventivním tématem formou distanční výuky proběhly ve dnech 13. i 18. listopadu 2020 a zúčastnilo se jich víc jak pět desítek studentů prvního ročníku novojičínského gymnázia.

A „nositelem“ nové myšlenky preventivních aktivit distanční formou bylo novojičínské gymnázium i potřetí, kdy vstřícný metodik prevence gymnázia opětovně využil naší nabídky. Online besedy dne 22. ledna 2021 s tématem trestní odpovědnosti se zúčastnilo 32 žáků. Podrobněji v odkazu .

I v únoru moravskoslezští preventisté zajistili další online přednášky. Tentokrát na Frýdecko-Místecku Karvinsku a opět Novojičínsku. V předchozím týdnu absolvovali dvě přednášky také studenti orlovského gymnázia. Tentokrát se jednalo o téma bezpečné komunikace prostřednictvím internetu, zejména zásad při používání sociálních sítí. Policejní preventista žákům prezentoval projekt „Tvoje cesta #onlinem.“

Víc informací viz https://www.mesto-orlova.cz/cz/zpravodajstvi/aktuality/37750-take-prevence-se-presouva-do-online-prostoru.html.

V uplynulém týdnu se online preventivní přednášky zúčastnili i studenti Mendelovy střední školy Nový Jičín. S problematikou trestní odpovědnosti se 18. února 2021 seznámilo 17 žáků. Detailněji zde.

A jak to vypadalo při jedné z prvních přednášek, se můžete podívat i v našem krátkém videu.

O preventivní aktivity formou distančních přednášek mohou pedagogové škol žádat na emailové adrese Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, oddělení prevence: krpt.prevence@pcr.cz.

26. února 2021

