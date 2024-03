Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Policejní přednášky k mimořádné události

KARLOVARSKÝ KRAJ – Konají se ve všech okresech v kraji.

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje společně se Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje ve spolupráci s Odborem bezpečnosti a krizového řízení a Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje pořádá informačně vzdělávací semináře na téma Bezpečnost ve školách a školských zařízeních v případě vzniku mimořádné události.



V současné době probíhají úvodní tři semináře, které jsou určeny zejména ředitelům a dalším zástupcům jednotlivých školských zařízení v Karlovarském kraji. První seminář se uskutečnil na konci února v Karlových Varech, konkrétně v prostorech Prvního českého gymnázia Karlovy Vary. Druhý seminář se uskuteční v pátek 8. března v prostorech Gymnázia Cheb. Třetí seminář se koná ve středu 13. března na sokolovském gymnáziu.



V rámci semináře je připraveno několik témat, a to školy a školská zařízení jako měkký cíl, bezpečnost žáků ve školách, varovné signály, jejich rozpoznání a využití, osobní bezpečnost, bezpečí žáků, studentů a kolegů, co dělat v případě útoku a nechybí ani metodika „U-S-B“, tedy Uteč, schovej se a bojuj. Na závěr každého semináře je diskuze všech přítomných.



Na seminářích přednáší krajský metodik Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje pro ochranu měkkých cílů, policejní psycholožka, krizová interventka a policejní psycholog.



Po těchto prvotních třech přednáškách se budou tyto odborné přednášky konat v jednotlivých školských zařízeních v regionu, konkrétně v základních a mateřských školách, které o přednášky projeví zájem.



Metodické semináře pro pedagogy pořádají policisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje již několik let, a to včetně středních škol. Proškolena tak byla řada zaměstnanců jednotlivých škol.

nprap. Jakub Kopřiva

7. 3. 2024

