Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policejní Pol Point najdou občané i v Bondy centru Mladá Boleslav

KRAJ - Pol Point je nadstandardní policejní službou, v rámci které mohou občané prostřednictvím videokonferenčního spojení s policistou oznámit jakékoliv protiprávní jednání.

Středočeská policie stále rozšiřuje síť bezkontaktních míst pro občany, tzv. Pol Pointů, na kterých mohou občané podat jakékoliv oznámení o protiprávním jednání. Nově je tato digitální služba zřízena také v Bondy centru v Mladé Boleslavi. Občané ji najdou při vstupu do podzemních garáží (-2. NP) vedle výtahu. Služba je dostupná v čase od 7:00 do 21:00 hodin.

Pol Point v Mladé Boleslavi byl již umístěn na Magistrátu města Mladá Boleslav, ale vedení středočeské policie, ve spolupráci s úřadem po pečlivé analýze vyhodnotila, že jej přemístí na dostupnější místo, a to přímo do Bondy centra. Nejčastěji se lidé touto cestou obrací na policii při oznámení podvodných jednání, zejména v internetovém prostředí, neplacení výživného, krádeží, domácího násilí, případně dalších událostí, které tzv. snesou odkladu. Pokud jde ale o případy ohrožení zdraví či života, je nutné neprodleně kontaktovat linku tísňového volání 158.

„Bezpečnost našich občanů je pro nás na prvním místě a jsme hrdí na to, že Pol Point je právě v našem nákupním centru,“ říká Ing. Tomáš Svoboda, asset manager Bondy centra Mladá Boleslav a dodává: „Věřím, že zjednodušený a také zrychlený přístup v komunikaci s policií dodá kuráž lidem, kteří jsou svědky nebo dokonce sami čelí protiprávnímu jednání a ostýchají se jít na policejní stanici nebo zavolat na linku 158.“

Nový způsob komunikace občana s policií a jeho možnosti využití představil vedení Bondy centra přímo ředitel středočeské police generál Václav Kučera. „Již nyní máme 36 Pol Pointů na území Středočeského, Karlovarského a Plzeňského kraje, které slouží primárně občanům, s cílem usnadnit jim přístup k rychlé, efektivní a bezkontaktní komunikaci s policií,“ sdělil generál Václav Kučera. „A věřím, že i tento Pol Point, umístěný v tomto obchodním centru, zvýší dostupnost našich služeb pro občany, pokud se dostanou do situace, kdy se musí obrátit na policii,“ doplnil krajský ředitel.

Jak Pol Point funguje

Pol Point je kontaktní místo, kde se občan s policií spojí videokonferečně. Před vstupem do Pol Pointu občan zazvoní na zvonek u vchodových dveří Pol Pointu a následně mu je umožněn vstup do místnosti. Ta je vybavena videokonferenční technikou a kamerami pro oficiální nahrávání. Do místnosti se vstupuje jednotlivě, vidoeohovor může občan kdykoliv ukončit. Přijaté oznámení policista obratem postoupí příslušnému policejnímu orgánu k dalšímu šetření, aniž by oznamovatel musel cokoliv podepisovat – vše je nahráváno a přiloženo ke spisu. Hlavními výhodami Pol Pointu je okamžitý kontakt s policistou v soukromém a diskrétním prostředí,

Veškeré informace o Pol Pointech jsou k dispozici na tomto odkazu.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

vedoucí OTP

1. září 2023

