Policejní pohádky čtené a psané pod rouškou

Začínáme s on-line čtením policejních pohádek. Užijte si je! Rádi bychom se ale taky dozvěděli, jak příběhy z policejního světa vidíte vy, a s vaší pomocí z těchto příběhů sestavili novou knihu. Věříme, že nám pomůžete a zabaví se při tom celá vaše rodina.

Začneme tedy pohádkově. Naše země je spolu s okolním světem zahalena do roušek. Roušky se z důvodu koronavirového onemocnění na čas staly součástí každodenního života. A protože ještě chvíli potrvá, než děti znovu nastoupí do škol ve standardním režimu a my se s nimi budeme moci potkávat při preventivních besedách a veřejných akcích, chceme v prevenci pokračovat i nyní formou čtení a psaní pohádek pod rouškou. Pro tento seriál jsme vybrali šest pohádek z knihy Policejní pohádky, kterou vydalo nakladatelství Grada. V našem online čtení na facebooku Policie České republiky v následujících dnech uslyšíte pohádky: Pomocníčci, Nejlepší policejní auto, Zlomyslný čert, Protivná moucha, Nemehlo a Zapeklitý případ pro detektiva Karamelku.

Pohádky pod rouškouPrvní pohádku vám přečte Zuzana Pospíšilová, autorka knihy Policejní pohádky, která k naší společné aktivitě uvádí: „Policejní pohádky se těší velkému zájmu z řad mých čtenářů, a tak mě potěšilo, že o ně projevili zájem i samotní policisté. Projekt čtení a psaní policejních pohádek pod rouškou mě doslova nadchnul a neváhala jsem se do něj zapojit. Nejen, že dětem společně s policisty přečteme několik pohádek z knihy, kterou jsem napsala, ale hlavně se do tvůrčího procesu zapojí i samy děti.“ Další pohádky budou předčítat kolegyně a kolegové v uniformách. Bonusem navíc bude čtení pohádky Pomocníčci, nechte se překvapit a sledujte náš seriál.

Věříme, že pro děti bude čtení pohádek zajímavé. A protože po čtení by mělo následovat i psaní pohádek, očekáváme, že je inspiruje k sepsání vlastní policejní pohádky a aktivně se tak malí spisovatelé zapojí do projektu. A o jaké psaní vlastně půjde? Abychom byli aktuální, bude to psaní policejních pohádek pod rouškou. Budeme velice potěšeni, když se děti do projektu pohádky psané pod rouškou zapojí tím, že napíšou vlastní policejní pohádku, nakreslí k ní obrázek a obojí zašlou k nám na oddělení prevence Policejního prezidia ČR, Strojnická 27, 170 89 Praha 7. Vybereme ty nejlepší pohádky a společně s dětmi tak vytvoříme novou knížku Policejních pohádek psaných pod rouškou, které svým názvem budou navždy připomínat současnou dobu. „Už dříve jsem byla spolupořadatelkou regionální literární soutěže, takže vím, že některé literární práce dětí jsou až překvapivě nápadité a slohově vybroušené. Přála bych si, abychom realizací tohoto projektu představili náročnou a záslužnou policejní práci, vzbudili zájem o ni, ale také je možné, že objevíme i skryté literární talenty, kteří budou v psaní pokračovat i v době, kdy bude možné roušky opět bezpečně odložit“, dodává k tvůrčí části projektu Zuzana Pospíšilová.

Poté, co z doručených pohádek vybereme ty nejzajímavější a nejnaučnější díla, oslovíme jejich autory ke spolupráci při tvorbě samotné knížky, kterou pak v zimních měsících náležitě pokřtíme, oslavíme a představíme veřejnosti. A nezapomeňte! Pohádky by měly být výchovné povahy, protože nesou poselství o tom, že dobro vítězí nad zlem. Třeba v případě, kdy policista dopadne darebáka za ruku přímo při činu.

Mějte se moc hezky a už teď se těšíme, jak se nám čtení a psaní pohádek společně povede.

plk. Zuzana Pidrmanová

vedoucí oddělení prevence

26. 5. 2020

