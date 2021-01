Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policejní pes Matrix vypátral celostátně hledaného muže v kontejneru na odpadky

ČESKOLIPSKO - Hlídka mu pak konečně mohla osobně předat písemnou výzvu k výslechu.

V neděli kolem půl třetí nad ránem kontroloval psovod se služebním německým ovčákem Matrixem okolí prodejen Jysk a Planeo Elektro v Borské ulici v České Lípě, aby zjistil, zda se do objektů někdo nevloupal. Během této kontroly ale začal pes upírat zrak na kontejner, který stál v blízkosti obchodů, a který odvedl veškerou jeho pozornost od obhlídky budov. Matrix

Psovod se proto rozhodl kontejner zkontrolovat a spolu s Matrixem v něm objevil dva spící muže. Jedním z nich byl celostátně hledaný 39letý muž bez trvalého bydliště, který se pohybuje po území celé republiky. Pátrání po něm vyhlásili policisté místního oddělení policie v Praze Kobylisích. Ti ho potřebují vyslechnout v souvislosti s případem majetkové trestné činnosti, kterou právě prověřují. Písemnou výzvu k tomu, aby se dostavil k výslechu, si převzal ještě v noci od přivolané hlídky. Ta mimo jiné zkontrolovala i totožnost druhého muže z kontejneru a ten databází hledaných osob neprocházel.

Zajímavé je to, že oba do České Lípy přicestovali bez nějakého důležitého důvodu v tomto mrazivém počasí poměrně zdaleka. Například hledaný muž sem jel údajně stopem z Nymburka za účelem výletu. Do okresního města dorazil v sobotu kolem 22. hodiny a odcestovat zpět měl v úmyslu hned v neděli ráno. Jeho spolunocležník zase přijel do České Lípy z Odolené Vody.

Matrixe v akci si můžete prohlédnout pod článkem v přiloženém videu.

19. 1. 2020

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

