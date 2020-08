Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Policejní pes Jeff nalezl odcizené věci

SOKOLOVSKO – Následně policisté případ objasnili a muži hrozí dvouleté vězení.

V první polovině června letošního roku vyjížděli policisté k restauračnímu zařízení v Sokolově, kde mělo dojít k vloupání do objektu. Po příjezdu se policistům potvrdilo, že skutečně došlo k vloupání a následně bylo s provozovatelem objektu zjištěno, že došlo k odcizení několika věcí. Neznámý pachatel měl odcizit dva televizory, rozkládací stan či několik lahví alkoholických i nealkoholických nápojů.



Na místo přijel také policejní psovod se služebním psem Jeffem. Poblíž vykradeného restauračního zařízení pes zachytil stopu a následně policisty zavedl k několika set metrů vzdáleným dvěma místům, ve kterých objevili ukrytou část odcizených věcí.



Policisté z obvodního oddělení Sokolov – město se ve spolupráci se sokolovskými kriminalisty začali případem okamžitě zabývat. Důkladné šetření a zjištěné poznatky je rychle zavedly k sedmadvacetiletému muži ze Sokolova. Právě ten měl v nočních hodinách v první polovině června poničit zabezpečovací mříž a vniknout do sokolovského restauračního zařízení, kde měl vzít téměř vše, co našel. Pokud by policisté velkou část odcizených věcí nenalezli, tak by provozovateli zařízení vznikla škoda téměř 44 tisíc korun.



Policisté z obvodního oddělení Sokolov – město sedmadvacetiletému muži sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže.



V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jakub Kopřiva

4. 8. 2020

