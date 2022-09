Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policejní mistrovství České republiky ve víceboji

ÚSTECKÝ KRAJ - Policisté poměřili své síly při náročných disciplínách.

Ve dnech 13. - 15. září 2022 se v Účelovém zařízení Ostrov Tisá Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje konal další ročník Policejního mistrovství České republiky ve víceboji. Akci ve vzájemné spolupráci pořádalo Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy, OLYMP Centrum sportu Ministerstva vnitra, Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. a Sportovní klub policie Ústí nad Labem.

Soutěž byla vypsána muže v kategoriích do 30 let, 30 - 45 let a nad 45 let, pro ženy v kategoriích do 30 a nad 30 let a také pro soutěž čtyřčlenných družstev, která musí být složena z reprezentantů stejného krajského ředitelství, přičemž každá ze tří mužských věkových kategorií musí mít v týmu jednoho člena a čtvrtým členem týmu je vždy žena bez ohledu na věkovou kategorii. Mistrovství se zúčastnilo celkem 26 policistů, kteří soutěžili ve čtyřech disciplínách, které úzce souvisí nebo mohou souviset s činností policistů při výkonu služby.

Účastníci zahájili své klání soutěží v praktické střelbě za ztížených podmínek, která proběhla na střelnici v Lounech Nečichách. Obsahuje střelecké situace, do kterých se policisté mohou ve výkonu služby dostat, kromě dosažení co nejrychlejšího času se hodnotí počet zásahů do terče.

Další disciplínou byla překážková dráha vyžadující všestrannost fyzické kondice - sílu, mrštnost, rychlost i vytrvalost, v případě družstev byla dráha zdolávaná se zátěží (figurínou na záchranářských nosítkách).

V poměrně chladném počasí s teplotou kolem 14 °C soutěžící absolvovali plavání se záchranou tonoucího, které je disciplínou částečně simulující záchranu topících se osob v běžném výkonu služby. Disciplína vychází z toho, že policisté ve služebním stejnokroji v reálu po skoku do neznámé vody (Ostrovský rybník) zachraňují topící se osoby.

Poslední disciplínou, ve které soutěžící změřili síly, byl policejní cross, tedy běh terénem na čas na trase dlouhé 5 kilometrů, kterou policisté zdolávají ve služebním stejnokroji včetně opasku se zbraní a dalším předepsaným příslušenstvím, družstva pak absolvovala zátěžový běh v terénu na vzdálenost dvanácti kilometrů z Ostrova až na Děčínský sněžník s převýšením 263 metrů na šesti kilometrech, na policisty navíc čekalo 153 schodů na vrchol rozhledny.





Výsledky PM ČR ve víceboji 20222 - vítězové jednotlivých věkových kategorií:

Muži I: nstržm. Bc. Vladimír Bačák, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Muži II: nprap. Pavel Drábik, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Muži III: por. Bc. Jaroslav Steiner, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Ženy I: nstržm. Kristýna Shönplugová, hlavní město Praha

Ženy II: kpt. Mgr. Lenka Rendlová, hlavní město Praha

Vítězem Policejního mistrovství České republiky ve víceboji v kategorii družstev se stali policisté Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, stříbrnou příčku obsadili kolegové ze Středočeského kraje a na třetím místě se umístilo družstvo policistů hlavního města Prahy.

Po předání všech ocenění i putovního poháru vítěznému družstvu JUDr. Václav Kuthan z Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy vyjádřil poděkování řediteli krajského ředitelství za umožnění konání mistrovství a zároveň ocenil a poděkoval za skvělou organizaci celému týmu Školního policejního střediska Ústeckého kraje.

Poté slovo převzal Ing. Václav Marek z OLYMP Centra sportu Ministerstva vnitra, který ocenil úsilí i výkony, které policisté předvedli a vyslovil přání, aby se mohly další ročníky konat opět v Ústeckém kraji.

Policejní mistrovství České republiky ve víceboji 2022 za pořádající Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje slavnostně zakončil náměstek krajského ředitele pro vnější službu plk. Ing. Petr Sytař, který ocenil skvělé sportovní výkony soutěžících a zároveň vyzdvihl skutečnost, že zvládnutím vysokých fyzických a psychických nároků všichni prokázali, že jsou skvěle připraveni k náročnému výkonu služby.

19. září 2022

mjr. Daniel Vítek

tiskový mluvčí Ústeckého kraje

