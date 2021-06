Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Policejní kontroly na vodní nádrži Horka

SOKOLOVSKO – Letos policistům při kontrolám „pomůže“ i čtyřkolka.

Jelikož vodní nádrž Horka spadá do ochranného pásma vodního zdroje, je jakýkoli vstup a to i do okolí, přísně zakázán. Policisté z obvodního oddělení v Habartově v letošním roce častěji provádějí kontroly neoprávněných vstupů a rybaření na vodní nádrži.



Policisté se zaměří na rybáře, kteří i přes vyslovený zákaz na vodní nádrži rybaří. Například jeden takový byl přistižen policisty z obvodního oddělení Habartov během noční kontroly ve druhé polovině června minulého roku.



Kontrolovat budou policisté také neoprávněné vstupy do prvního ochranného pásma vodního zdroje. I tam je vstup přísně zakázán. Policejní kontroly budou probíhat přes den a i v noci v nepravidelných intervalech spolu s pracovníky Povodí Ohře po celou rybářskou sezonu. V letošním roce budou policisté okolí vodní nádrže Horka, konkrétně hůře přístupný terén či lesní cesty, kontrolovat na čtyřkolce.



Každoročně policisté řeší několik případů porušení zákazu rybolovu nebo také zákaz vjezdu vozidel k nádrži. Upozorňujeme, že ten, kdo bude přistižen při rybaření v nádrži, bude řešen ve správním řízení. Těm, kteří se dopustí přestupku na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství hrozí až 8 tisíc pokuta a zákaz činnosti do jednoho roku nebo může být uloženo propadnutí věci či může být věc zabrána. V případě, že se někdo dopustí škody vyšší než 5 tisíc korun, půjde o trestný čin pytláctví. Za tento trestný čin by pachateli hrozil trest odnětí svobody, a to až na dva roky.

nprap. Jakub Kopřiva

24. 6. 2021

