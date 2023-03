Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policejní komisařka obvinila 39letého muže z pokusu vraždy

PLZEŇSKÝ KRAJ – Policejní komisařka zahájila trestní stíhání 39letého muže, kterého obvinila ze spáchání trestného činu vraždy spáchaného ve stádiu pokusu a z trestného činu ublížení na zdraví. K činu došlo na náměstí v jedné menší obci na Plzeňsku.

Obviněný muž se v pátek 24. března 2023 ve večerních hodinách pohádal se svými třemi kamarády ve věku 29, 31 a 42let. Mezi muži následně došlo ke vzájemnému fyzickému napadení. Obviněný muž poté vytáhl z kapsy nůž a svého o osm let mladšího kamaráda bodl do zad. Poté přistoupil k nejstaršímu z nich a nožem ho bodl do hrudníku. Z místa následně utekl. Mladšímu z mužů způsobil zranění, které bezprostředně ohrožovalo jeho život. Druhý muž utrpěl zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření bez nutnosti hospitalizace v nemocnici.

Policisté začali ihned po podezřelém muži pátrat. Do akce byla zapojena také zásahová jednotka Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, která pachatele zadržela následující den v ranních hodinách.

Policejní komisařka muže obvinila ze spáchání trestného činu vraždy spáchaného ve stádiu pokusu a z trestného činu ublížení na zdraví. Následně podala státnímu zástupci podnět na podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, který soudce akceptoval.

por. Michaela Raindlová DiS.

27. března 2023

