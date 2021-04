Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policejní komisař obvinil dva muže z pokračujícího přečinu krádež

PLZEŇ - Policejní komisař obvinil dva muže z pokračujícího přečinu krádež spáchaného formou spolupachatelství. Muži kradli různé zboží. Způsobili škodu v celkové výši 160 tisíc korun.

Policejní komisař zahájil trestní stíhání pro spáchání pokračujícího přečinu krádež spáchaného formou spolupachatelství. Obviněnými jsou dva muži ve věku 24 a 36 let. Dvojice kradla v období od dubna do listopadu 2020 na různých místech Plzně doslova vše, co jim přišlo pod ruku. Při návštěvě jednoho nákupního centra si do nákupního košíku postupně uložili toaletní papír, prací prášek, nanuky, mraženou pizzu, jar, několik prostěradel a mnoho dalšího. Prodejnu opustili vstupním vchodem, aniž by zboží zaplatili. Zloději se následně zaměřili na stavební nářadí a palety. Na různých místech Plzně postupně odcizili stavební nářadí a palety za několik desítek tisíc korun. Začátkem listopadu muži ještě odcizili katalyzátor ze zaparkovaného vozidla, a potom "spadla klec". Díky skvělé práci policistů, zajištěným stopám a v některých případech i kamerovým záznamům se podařilo pachatele dopadnout.

nprap. Michaela Raindlová

19. dubna 2021

vytisknout e-mailem