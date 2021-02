Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Policejní honička Litovlí

LITOVELSKO - Zdrogovaný řidič policistům neujel.

Policejní hlídka Dopravního inspektorátu Olomouc chtěla včera odpoledne zkontrolovat v Litovli osobní motorové vozidlo zn. Peugeot 206. Na signál policistů k zastavení řidič zareagoval prudkým zrychlením. Policisté automobil pronásledovali přes několik ulic a místních části Litovle až do obce Rozvadovice. Zde se řidič s vozidlem otočil, vydal se směrem zpět na Litovel a nakonec odbočil do Litovelského Pomoraví. Lesní terén riskantní jízdu ukončil, řidič nezvládl řízení, s vozidlem havaroval a zapadl. 39letý řidič, se mimo jiné podrobil i orientačnímu vyšetření na omamné a psychotropní látky, s pozitivním výsledkem na amfetamin/metamfetamin. Řidič souhlasil s lékařským vyšetřením spojeným s odběrem biologického materiálu. Policisté zjistili, že řidič navíc usedl za volant, ač má Okresním soudem v Olomouci vysloven platný zákaz řízení, a to až do srpna 2024. Ve vozidle policisté zajistili drogy, konkrétně 1, 5 g cannabis a 1 g pervitinu. Řidič v průběhu své nebezpečné jízdy naboural stojící automobil, ohrozil ostatní účastníky silničního provozu a poplašil koně. Podle slov jedné z chodkyň musela ve snaze zabránit střetu s ujíždějícím vozidlem náhle uskočit, čímž si způsobila zranění dolní končetiny. Poté vyhledala lékařskou pomoc. Celé pronásledování trvalo zhruba 20 minut. Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na 30 000 Kč.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Případná další právní kvalifikace je předmětem šetření.





por. Bc. Petra Vaňharová

25. února 2021

https://www.facebook.com/PolicieCZ/videos/3855603131153019/

