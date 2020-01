Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policejní hlídky zachránily muže na Sítenském mostě

KLADENSKO - Muž byl předán do péče ZZS k převozu na vyšetření do nemocnice.

Policisté obvodního oddělení Kladno přijali dnešního dne 13. ledna 2020 kolem 12.30 hodin oznámení, že v prostoru za zábradlím Sítenského mostu v Kladně se nachází muž, který chce ukončit svůj život.

Policejní hlídka vyjela okamžitě na místo oznámení, kde se již nacházela i hlídka MP Kladno. Policistovi z obvodního oddělení se na základě bližších údajů k osobě dvaadvacetiletého muže podařilo získat jeho důvěru a navázat slovní kontakt. Po čase policista rozmlouváním přesvědčil muže, aby od svého jednání upustil. Následně policejní hlídky pomohly mladému muži zpět přes zábradlí do bezpečí. Vzhledem k nepříznivému počasí a době, kterou se na tomto místě nacházel byl muž velmi prokřehlý a ihned byl předán do péče posádky ZZS, která ho převezla na vyšetření do kladenské nemocnice.

Co bylo příčinou jeho zkratkovitého jednání je nyní předmětem šetření. Na základě prvotních informací se pravděpodobně jednalo o řešení těžké životní situace.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

13. ledna 2020

