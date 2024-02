Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Policejní hlídky na dálnici D8

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

ŽÁDOST:

1) kolik policejních hlídek provádělo kontrolu na dálnici D8 ve směru od Ústí nad Labem po exit Roudnice nad Labem, a to dne 20.9. 2023, 21.9. 2023 a 22.9. 2023 a kde byly jednotlivé hlídky rozmístěny? Žádáme o sdělení počtu hlídek a jejich rozmístění na každý den zvlášť,

2) kolik přestupků bylo zjištěno jednotlivými hlídkami dle bodu ad1) v jednotlivých dnech a jaké konkrétní přestupky jednotlivé hlídky zjistily, včetně informace, zda přestupky byly vyřízeny blokově, nebo byly předány do přestupkového/správního řízení?

ODPOVĚĎ:

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a k požadovaným informacím sděluje následující:

Vzhledem k tomu, že územní působnost Dálničního oddělení Řehlovice v působnosti Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje končí u exitu Lovosice 48 km D8, dále směrem ku Praze až k exitu Roudnice nad Labem 29 km dálnice D8 je však již v územní působnosti Dálničního oddělení Nová Ves v působnosti Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, povinný subjekt dožádal o Vámi požadované informace Krajské ředitelství policie Středočeského kraje za jemu svěřený úsek dálnice D8.

Odpověď za úsek dálnice D8 svěřený Dálničnímu oddělení Řehlovice v působnosti Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje

Ad 1)

Hlídky slouží ve 24hodiném nasazení, jsou pohyblivé, kdy měly svěřeny k výkonu služby celý úsek dálnice D8 v působnosti Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, tj. od km 92,2 po 48. kilometr. Dne 20. září 2023 dvě hlídky; dne 21. září 2023 tři hlídky; dne 22. září 2023 dvě hlídky.

Ad 2)

Všechny přestupky vyřešeny na místě v příkazním řízení, žádná věc nebyla oznámena příslušnému správnímu orgánu.

Dne 20. září 2023 – způsob jízdy 1 případ, 4 případy stání na dálnici, 1 případ chybně upevněný náklad.

Dne 21. září 2023 – způsob jízdy 5 případů, jeden případ špatného technického stavu, 8 případů nepoužití zádržného systému, 13 případů telefonování za jízdy, jeden případ jízdy bez zákonného pojištění, 2 přestupky jiných účastníků provozu než řidič, 3 případy stání na dálnici a 2 případy nedodržení bezpečnostní přestávky.

Dne 22. září 2023 – způsob jízdy 1 případ, 2 přestupky užití bez úhrady časového poplatku zpoplatněné pozemní komunikace vozidlem, které není osvobozeno od zpoplatnění. Dva případy špatného technického stavu, 1x nepřizpůsobení rychlosti, 2 případy stání na dálnici a 1x špatný technický stav vozidla.

Odpověď za úsek dálnice D8 svěřený Dálničnímu oddělení Nová Ves v působnosti Krajského ředitelství policie Středočeského kraje

Ad 1)

Dne 20. září 2023 v denní době 4 hlídky, v noční době jedna hlídka; dne 21. září 2023 v denní době dvě hlídky, v noční době jedna hlídka; dne 22. září 2023 v denní době jedna hlídka, v noční době jedna hlídka. Hlídky byly pohyblivé.

Ad 2)

Dne 20. září 2023 byly denními hlídkami zjištěny následující přestupky: 3 přestupky užití bez úhrady časového poplatku zpoplatněné pozemní komunikace vozidlem, které není osvobozeno od zpoplatnění – vyřešeno na místě v příkazním řízení; 1 přestupek překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zvláštním právním předpisem mimo obec o méně než 10 km/h (včetně) v souběhu s překročením nejvyšší povolené rychlosti soupravy - vyřešeno na místě v příkazním řízení; 1 přestupek překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zvláštním právním předpisem mimo obec o více než 10 km/h a méně než 30 km/h - vyřešeno na místě v příkazním řízení; 1x dopravní nehoda při couvání - vyřešeno na místě v příkazním řízení; 1x zastavení a stání jinde než na místě označeném jako parkoviště - vyřešeno na místě v příkazním řízení; 1x propadlá technická kontrola – oznámeno správnímu orgánu. Noční hlídka zjistila 1 přestupek krádež – oznámeno správnímu orgánu.

Dne 21. září 2023 byl denními hlídkami zjištěn 1 přestupek při dopravní nehodě, a to nesprávné přejíždění z jízdního pruhu do druhého - vyřešeno na místě v příkazním řízení. Noční hlídkou nebyly v daném úseku zjištěny žádné přestupky.

Dne 22. září 2023 byl denní hlídkou zjištěn 1 přestupek, a to užití bez úhrady časového poplatku zpoplatněné pozemní komunikace vozidlem, které není osvobozeno od zpoplatnění – vyřešeno na místě v příkazním řízení a noční hlídkou byl zjištěn také jeden přestupek užití bez úhrady časového poplatku zpoplatněné pozemní komunikace vozidlem, které není osvobozeno od zpoplatnění – vyřešeno na místě v příkazním řízení.

por. Bc. Pavla Mašínová, 9. 2. 2024

