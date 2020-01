Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policejní hlídka vypátrala pohřešovanou ženu

KLADENSKO – Profesionálním přístupem a jednáním zachránili ženě život.

Ve večerních hodinách dne 19. ledna 2020 byli policisté oddělení hlídkové služby vysláni k propátrávání lesních porostů na území města Kladna v části Rozdělov ve směru k obci Kačice po pohřešované pětatřicetileté ženě z Kladna.

K pátrání po pohřešované osobě vedly důvodné obavy, že si žena bude usilovat o život, neboť v místě svého bydliště zanechala dopis na rozloučenou. Policejní hlídky prováděly šetření v lesních porostech a na místech, která žena často navštěvovala, ale v prvopočátku s negativním výsledkem. Následně policisté oddělení hlídkové služby při projíždění lesní trasy od ulice Sportovců až na Lapák a zpět lesoparkem, zaznamenali na dětském hřišti sedící ženu s mobilním telefonem, odpovídající popisu pohřešované ženy. Následným šetřením bylo zjištěno, že se jedná o pohřešovanou, která byla velmi rozrušená a plakala. Policisté se snažili s ženou navázat slovní kontakt a poté co se žena rozpovídala o svých problémech, sdělila policistům, že požila alkohol a chtěla ukončit svůj život za pomoci nože, který měla schovaný v kabelce. Poté co policejní hlídka získala důvěru této ženy, ihned jim nůž sama vydala a byla provedena i dechová zkouška na alkohol s pozitivním výsledkem ve výši 1,58 promile alkoholu v dechu.

Policisté s ženou po celou dobu komunikovali až do příjezdu posádky ZZS, která si ji převzala do své zdravotní péče. Za asistence policejní hlídky oddělení hlídkové služby byla rozrušená žena převezena do Oblastní nemocnice v Kladně a umístěna na expektační pokoj. Na další vyšetření byla převezena do psychiatrického zařízení.

Policisté svým profesionálním přístupem a jednáním zachránili ženě život.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

22. ledna 2020

